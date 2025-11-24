Próximo fin de semana largo: cuándo es

El calendario se encamina hacia su tramo final y todavía queda un respiro para quienes planean una escapada o desean adelantar preparativos para las fiestas. El próximo fin de semana largo y el último de 2025, llegará con la primera mitad de diciembre, gracias al feriado del lunes 8. Esta jornada, reconocida como inamovible por la legislación vigente, se mantiene en su fecha tradicional y se enlaza con el sábado y domingo previos para conformar un descanso de tres días.

A diferencia de otros momentos del año, esta vez no habrá adiciones ni feriados turísticos (feriados puentes). La normativa que regula los asuetos nacionales —la ley que define qué fechas pueden modificarse o ampliarse con fines turísticos— establece que el Poder Ejecutivo puede sumar hasta tres jornadas puente al año, siempre ubicadas en lunes o viernes. Para 2025, esas fechas ya fueron adjudicadas a los meses de mayo, agosto y noviembre, por lo que diciembre no contará con un extra que extienda aún más este descanso.

Este feriado es de carácter inamovible y su permanencia en el calendario se debe a su relevancia dentro de la tradición católica. El 8 de diciembre está dedicado a la Inmaculada Concepción de María, una celebración que sostiene que la Virgen fue preservada del pecado original desde el primer instante de su existencia. Este dogma, declarado oficialmente por la Iglesia en el siglo XIX, es uno de los pilares de la devoción mariana y se encuentra profundamente arraigado en la cultura argentina.

image Con el año en su recta final, este fin de semana largo aparece como una oportunidad para realizar viajes breves, actividades recreativas o simplemente tomarse una pausa antes del movimiento que traen las celebraciones de fin de año. Será también el último descanso extendido antes del feriado del 25 de diciembre, que cae jueves y, al no ser trasladable, no dará lugar a un nuevo período consecutivo de días libres. Los feriados que quedan en el calendario oficial de 2025 Después del fin de semana extralargo de noviembre, el calendario oficial de feriados de 2025 aún contempla las siguientes fechas: Diciembre Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

