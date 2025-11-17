¿El próximo 21 de noviembre es día no laborable o feriado?

El viernes 21 de noviembre de 2025 figura como día no laborable con fines turísticos en el calendario oficial argentino.

Con la llegada de noviembre , muchas personas comienzan a prestar atención a la planificación de sus días de descanso , escapadas familiares o momentos de ocio . A medida que se acerca el cierre del año escolar y laboral , aumenta el interés por conocer con exactitud cuáles son los feriados y jornadas no laborables del calendario nacional .

Esta preocupación abarca a trabajadores del ámbito privado , empleados estatales , estudiantes y comerciantes , quienes revisan cuidadosamente cada fecha para organizar de manera óptima su tiempo libre .

En este marco, una de las dudas más frecuentes se centra en el estatus del viernes 21 de noviembre de 2025 . Revisar el calendario oficial del Gobierno argentino es clave para planificar la agenda y evitar errores.

El viernes 21 de noviembre de 2025 figura como día no laborable con fines turísticos en el calendario oficial argentino.

De acuerdo con el calendario oficial , el viernes 21 de noviembre de 2025 está establecido como día no laborable con fines turísticos . Esto lo convierte en un “puente” oficial pensado para fomentar el turismo interno y ofrecer un descanso prolongado antes de cerrar el año. La legislación permite al Estado designar hasta tres jornadas adicionales de este tipo anualmente, con el objetivo de impulsar la actividad turística y dinamizar la economía local .

El lunes 24 de noviembre de 2025 será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, con descanso obligatorio para todos los sectores.

A diferencia de un feriado nacional, un día no laborable deja en manos de cada empleador privado la decisión de otorgar la jornada libre o exigir la asistencia habitual al trabajo. En caso de que se labore, la remuneración se calculará como un día normal, sin adicionales especiales.

El calendario oficial aclara que en estas fechas la mayoría de bancos, instituciones públicas y escuelas permanecerán cerrados, aunque en empresas privadas la organización puede variar según cada patrón. Por lo tanto, el viernes 21 de noviembre no constituye un feriado nacional, sino un día no laborable, cuyo cumplimiento depende del sector y de las disposiciones de cada institución.

El viernes 21 de noviembre no es feriado nacional, por lo que el empleador privado decide si otorga descanso o requiere asistencia.

¿Y el lunes 24?

El lunes 24 de noviembre de 2025 fue declarado por el Gobierno argentino como feriado nacional en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. Aunque la fecha original es el 20 de noviembre, ese año se trasladó al lunes siguiente para generar un fin de semana largo y facilitar la planificación de actividades sociales y familiares.

Durante los feriados nacionales, la normativa establece que todos los trabajadores tienen derecho a descansar. Aquellos que deban prestar servicios en estas fechas percibirán el doble de su salario habitual. La medida aplica de manera completa en la administración pública, bancos y escuelas, suspendiendo todas las tareas habituales.

El calendario oficial establece que durante este feriado se suspenden todas las actividades administrativas y comerciales en organismos públicos, mientras que en el sector privado solo permanecen operativas las tareas esenciales o bajo guardias mínimas.

El fin de semana largo de noviembre será el último período extendido de descanso en 2025, según el cronograma oficial del Gobierno argentino.

El Día de la Soberanía Nacional conmemora la batalla de la Vuelta de Obligado, un hecho histórico ocurrido el 20 de noviembre de 1845, considerado fundamental para afianzar la soberanía argentina. Al tratarse de un feriado trasladable, en 2025 se celebra el lunes 24 de noviembre, permitiendo un fin de semana largo con descanso obligatorio para todos los sectores del país.

Cuándo es el próximo fin de semana largo después del de noviembre

Según el calendario oficial del Gobierno argentino, luego del fin de semana largo de noviembre no habrá más períodos de descanso prolongado en lo que queda de 2025. Este tramo marca el último “extra largo” del año, producto de la combinación entre un día no laborable con fines turísticos y un feriado nacional trasladado.

Hasta diciembre, las fechas restantes corresponden a feriados religiosos o tradicionales, pero no generan fines de semana extendidos, ya que no se articulan con días puente o traslados. La próxima oportunidad para disfrutar de un fin de semana largo se dará en 2026, cuando se publique el nuevo calendario anual de feriados y días no laborables.

La extensión y el esquema de estos descansos repercuten de manera directa en el turismo interno, la planificación escolar y la actividad comercial, por lo que son consultados con frecuencia tanto en la agenda oficial como en el calendario aprobado por el Estado.

Fechas de cierre del año

Según el cronograma oficial, el cierre de 2025 incluye dos jornadas de descanso inamovibles: el lunes 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción de María, y el jueves 25 de diciembre, por la Navidad. Al ser feriados nacionales, implican la suspensión completa de actividades en la administración pública, el sistema educativo y el sector bancario.

Tanto el 8 como el 25 de diciembre se mantienen en sus fechas originales, sin posibilidad de traslado ni de generar fines de semana largos. Por ello, se consideran días aislados de descanso, frecuentemente aprovechados para encuentros familiares y celebraciones tradicionales.

Los detalles oficiales sobre feriados, jornadas no laborables y asuetos están disponibles en argentina.gob.ar, donde se actualiza periódicamente la información para reflejar cualquier cambio de último momento.