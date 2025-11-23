El tiempo en Jujuy: así estará este domingo y el lunes feriado en San Salvador

Clima en Jujuy: el pronóstico del tiempo para el 8 de diciembre

Este domingo 23 de noviembre amaneció con cielo parcialmente nublado, ambiente templado en San Salvador de Jujuy y se anticipa un tiempo ideal para disfrutar. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura ronda los 19°C en horas de la mañana y se espera una jornada con nubes y sol, sin pronóstico de lluvias.

A lo largo del día la marca irá en aumento hasta alcanzar una máxima cercana a los 26°C, con un ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre, salidas familiares o paseos cortos. La mínima prevista se ubica alrededor de los 13°C, por lo que hacia la noche puede refrescar, sobre todo en zonas más abiertas o cercanas a los cerros.

El viento se mantendría suave a moderado, predominando del sector norte, sin cambios bruscos de tiempo. En resumen: un domingo estable, con buen tiempo y temperaturas moderadas como para disfrutar sin extremos de calor.

El próximo fin de semana largo será en noviembre, con cuatro días consecutivos de descanso por feriados y días no laborables. Lunes feriado con temperaturas ideales para hacer cosas al aire libre Cómo estará el lunes feriado en Jujuy Para este lunes 24 de noviembre, feriado nacional y parte del fin de semana largo, el pronóstico es todavía más alentador para quienes planean descansar o pasear. El SMN anticipa una jornada parcialmente soleada, con cielo algo nublado pero sin probabilidades de precipitación para la capital jujeña.

La temperatura irá un poco más arriba que hoy: la máxima treparía hasta los 30°C, con una mínima cercana a los 14°C. Será un día cálido, típico de pre-verano jujeño, con sensación térmica agradable durante la tarde. Se recomienda usar protector solar si se van a realizar actividades al aire libre y mantenerse hidratados, especialmente en el caso de niños y adultos mayores. El viento seguiría soplando del sector norte, con intensidad leve a moderada, sin fenómenos significativos a la vista. Las condiciones generales serán buenas para visitar los Valles, la Quebrada o simplemente disfrutar plazas, parques y espacios abiertos en San Salvador. Temperaturas para el fin de semana largo en Jujuy Domingo 23 Cielo: nubes y sol

Máx: 26°C / Mín: 13°C

Sin lluvias previstas. Lunes 24 (feriado): Cielo: parcialmente soleado

Máx: 30°C / Mín: 14°C

Tiempo cálido y estable, sin lluvias. Si no hay cambios de último momento en los modelos, el fin de semana largo en Jujuy se presenta con buen tiempo, sin tormentas, con porcentajes bajos de lluvias aisladas y con temperaturas ideales para actividades al aire libre, tanto en la ciudad como en los principales destinos turísticos de la provincia.

