En el último año hubo 251 femicidios y casi 9 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de violencia de género. (Foto: Nicolás González / TN)

La violencia de género en Argentina dejó al menos 266 víctimas fatales entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2026 , según el último relevamiento de MuMaLá. La cifra equivale aproximadamente a una muerte cada 29 horas y vuelve a poner en evidencia la gravedad de esta problemática en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este miércoles 25 de noviembre.

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Los números también preocupan en Jujuy. Durante 2026, el Ministerio Público de la Acusación registró 6.547 denuncias relacionadas con violencia de género , violencia intrafamiliar y delitos sexuales, de acuerdo con cifras oficiales difundidas por medios provinciales.

Detrás de las estadísticas aparecen historias de mujeres que atravesaron situaciones de violencia , familias que perdieron a sus seres queridos y niños que quedaron sin sus madres. Los distintos observatorios advierten, además, que una proporción importante de las víctimas había sufrido agresiones previas y que algunas habían solicitado ayuda antes de ser asesinadas.

El Observatorio Nacional Mujeres, Disidencias, Derechos, de MuMaLá, contabilizó 266 víctimas fatales por violencia de género entre el 1 de enero y el 20 de noviembre.

El relevamiento incluye diferentes modalidades:

194 femicidios directos.

32 femicidios vinculados.

21 femicidios en contextos de narcotráfico y crimen organizado.

10 suicidios feminicidas.

9 trans y travesticidios.

A estas cifras, el informe suma 788 intentos de femicidio y 207 niños que quedaron sin sus madres. Una de las conclusiones más preocupantes está relacionada con las denuncias previas. "Según MuMaLá, alrededor del 11% de las víctimas fatales había denunciado anteriormente a su agresor".

Entre quienes habían denunciado, el 66% contaba con una restricción de acercamiento u otra medida similar, mientras que el 14% disponía de un botón antipánico.

La Casa del Encuentro también difundió sus estadísticas. Su Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano registró, entre el 25 de noviembre de 2025 y el 22 de noviembre de 2026, 251 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 11 transfemicidios y 30 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Durante ese período, 332 hijos e hijas quedaron sin sus madres, de los cuales 189 eran menores de edad.

El informe reveló que 31 víctimas habían realizado denuncias previas y que 16 agresores tenían medidas cautelares. Además, en numerosos casos existía un vínculo cercano entre las víctimas y quienes las atacaron: parejas, exparejas, familiares o personas conocidas.

Las diferencias entre las cifras de MuMaLá y La Casa del Encuentro responden a los períodos analizados y a las metodologías de registro. No deben sumarse porque incluyen casos coincidentes.

¿Qué dicen las estadísticas oficiales?

El último informe anual del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, corresponde a 2025. Ese año se registraron 200 víctimas directas de femicidio y 19 víctimas vinculadas, un total de 219 personas.

El organismo informó que se produjo una víctima directa cada 44 horas. A diferencia de los observatorios sociales, el registro judicial se elabora con información de las causas investigadas por los poderes judiciales de todo el país.Por eso, las cifras oficiales de 2025 no deben compararse directamente con los relevamientos parciales de 2026 como si fueran una misma serie estadística.

Violencia de género en Jujuy: más de 6.500 denuncias durante 2026

Las estadísticas provinciales también muestran la dimensión del problema. Según datos atribuidos al Ministerio Público de la Acusación de Jujuy y difundidos en octubre, durante 2026 se registraron 6.547 denuncias relacionadas con violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales.

Violencia de género: 3.836 denuncias, equivalentes al 58,6%.

Violencia intrafamiliar: 2.047 denuncias, el 31,3%.

Delitos sexuales: 664 denuncias, el 10,1%.

El departamento Doctor Manuel Belgrano, donde se encuentra San Salvador de Jujuy, concentró 3.024 denuncias, equivalentes al 46,2% del total provincial. Los departamentos de Doctor Manuel Belgrano, El Carmen, Ledesma, San Pedro y Palpalá reunieron, en conjunto, el 88% de los casos registrados.

Estos números muestran cuántas situaciones llegaron al sistema de Justicia, pero no permiten conocer por sí solos cuántas personas sufrieron violencia. Esto ocurre porque no todas las víctimas realizan denuncias, algunas situaciones pueden repetirse y una misma persona puede acudir a las autoridades más de una vez.

En cuanto a las muertes violentas por razones de género, el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez contabilizó tres casos en Jujuy hasta el 24 de noviembre de 2026. Por su parte, el informe de La Casa del Encuentro correspondiente a enero-octubre de 2026 registró cuatro víctimas en la provincia. Las diferencias responden a los criterios y las fechas de los relevamientos.

La violencia de género no se limita a las agresiones físicas. También puede manifestarse mediante amenazas, control económico, hostigamiento, violencia psicológica, sexual o digital.

Por eso, la conmemoración del 25 de noviembre busca visibilizar las distintas formas de violencia, promover su prevención y reclamar respuestas institucionales para quienes necesitan protección.

Dónde pedir ayuda ante situaciones de violencia de género

En Argentina, la Línea 144 brinda atención, contención y asesoramiento gratuito a personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género.

Ante una emergencia o peligro inmediato, se debe llamar al 911.

También es posible acudir a una comisaría, fiscalía u organismo provincial de atención para solicitar orientación y medidas de protección.

El 25 de noviembre no es solamente una fecha de concientización. Es también una oportunidad para recordar que detrás de cada denuncia existe una persona que necesita ser escuchada y que la prevención requiere actuar antes de que la violencia termine en una tragedia.

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