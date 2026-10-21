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21 de octubre de 2026 - 13:24
Jujuy.

Sorteo para primer año en Jujuy:  este jueves se asignarán los momentos para las escuelas con sobredemanda

Este jueves 22 de octubre se sortearán los momentos de asignación para 22 escuelas con sobredemanda en Jujuy. Conocé cómo funciona y dónde ver los resultados.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: este jueves se realiza el sorteo para 22 colegios &nbsp;

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: este jueves se realiza el sorteo para 22 colegios

 

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El procedimiento estará a cargo del Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (Inprojuy) y podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube del Gobierno de Jujuy. Se trata de una de las etapas previstas por el Ministerio de Educación para organizar el ingreso de los estudiantes al próximo ciclo lectivo.

A diferencia de lo que muchas familias podrían imaginar, este jueves no se sortearán directamente los nombres de los estudiantes que conseguirán un banco. El mecanismo consiste en asignar un momento específico a cada institución, que luego será utilizado para establecer el orden de acceso a las vacantes.

Cómo funciona el sorteo de vacantes para primer año 2027

El sistema se aplicará en las 22 escuelas secundarias que tuvieron sobredemanda durante la preinscripción, es decir, aquellas donde la cantidad de aspirantes superó los lugares disponibles. Cada establecimiento recibirá mediante el sorteo un momento determinado, compuesto por una fecha, una hora, minutos y segundos. Ese dato será fundamental para ordenar las solicitudes de ingreso.

Según explicó el Ministerio de Educación, el orden se establecerá de acuerdo con la cercanía entre el momento asignado a cada colegio y el horario en que cada estudiante realizó su preinscripción. De esta manera, el procedimiento permitirá avanzar con la distribución de los bancos disponibles en las instituciones que no cuentan con lugares suficientes para todos los aspirantes.

Es importante que las familias tengan presente que esta instancia corresponde a las escuelas incluidas en el mecanismo de asignación por sorteo y no debe confundirse con el proceso de ingreso mediante examen que se realizará en otros establecimientos de la provincia.

Cuándo se conocerán los resultados y dónde consultarlos

  • Fecha del sorteo: jueves 22 de octubre.

  • Horario: 16:00 horas.

  • Organiza: Inprojuy.

  • Transmisión en vivo: canal oficial de YouTube del Gobierno de Jujuy.

  • Publicación de los listados: viernes 23 de octubre.

  • Escuelas participantes: 22 instituciones con sobredemanda de vacantes.

  • Consulta de resultados e información: www.ingreso2027.jujuy.edu.ar.

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