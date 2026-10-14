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14 de octubre de 2026 - 06:58
Jujuy.

La escritora jujeña Salomé Esper nominada a un prestigioso premio internacional

La escritora oriunda de Jujuy Salomé Esper, fue nominada al Premio Médicis 2026, uno de los más premios más importantes de Francia.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
La jujeña Salomé Esper nominada al Premio Médicis 2026

La jujeña Salomé Esper nominada al Premio Médicis 2026

La escritora jujeña Salomé Esper fue nominada al Premio Médicis 2026, uno de los dos premios más relevantes del sistema editorial francés. Es por su novela “La segunda venida de Hilda Bustamante”, traducida por Hélène Serrano y editada en castellano por Sigilo y en francés por Aux forges de Vulcain.

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"Es muy reciente la noticia, así que todavía no la procesé realmente", dijo Esper a Clarín cuando se enteró. Publicada por Sigilo en 2023, La segunda venida de Hilda Bustamante ya cuenta con ediciones en Italia, Francia y Brasil, y lleva 8 ediciones en Argentina y 7 en España. Aquí, el título va por la octava edición y vendió más de diez mil ejemplares, mientras que en España ya lleva vendidas siete ediciones.

"Vi la lista y me pareció gracioso ver el nombre de la novela ahí, me sigue pasando con la circulación del libro en general, por un lado la sorpresa y cierto efecto de extrañamiento, de alguna forma no lo veo tan relacionado o cercano a mí como quizás debería pasar", agregó Salomé Esper.

Como suele suceder con los grandes premios franceses, el Prix Médicis entrega una dotación económica simbólica de 1.000 euros. La verdadera ganancia financiera para el autor proviene del brutal incremento de las ventas tras obtener el galardón. Además, a partir de 2025, gracias al patrocinio de la fundación GRoW @ Annenberg, el premio sumó un fondo de apoyo económico destinado específicamente a financiar la traducción al inglés de la obra ganadora.

La jujeña Salomé Esper nominada al Premio Médicis 2026

La jujeña Salomé Esper nominada al Premio Médicis 2026

El jurado del Prix Médicis 2026 dio a conocer su primera selección, integrada por 18 novelas francesas y 17 obras extranjeras. La segunda venida de Hilda Bustamante, de Salomé Esper, forma parte de esta primera selección en la categoría de novela extranjera, con un batallón de autores españoles como Eva Baltasar, Sergio del Molino, Arturo Pérez-Reverte, Juan Tallón y Juan Gabriel Vásquez.

La lista será reducida el próximo 15 de octubre y el ganador se dará a conocer el 2 de noviembre, durante una ceremonia que tendrá lugar, como todos los años, en el restaurante La Méditerranée, ubicado en la plaza del Odéon de París. El jurado del premio está integrado por diez escritores.

De qué se trata el libro

La novela de Esper propone una historia imantada, de esas que no se pueden soltar. Hilda Bustamante tiene 79 años y, como a todas las personas, un día le toca morir. Lo insólito es que, un tiempo después, Hilda revive en su tumba, logra romper el ataúd y, sin entender del todo qué le está pasando, regresa a su casa.

Nadie podría pedir más, a fin de cuentas, ese regreso es lo que cualquier persona que atraviesa un duelo desea con fervor. Pero el regreso de Hilda provoca la conmoción de Álvaro, el amor de su vida; de Amelia, su adorada nieta adoptiva; y de las "chicas" de la iglesia, que siempre la consideraron una persona discretamente extraordinaria.

Quién es Salomé Esper

Nació en Jujuy en 1984 y se formó estudiando Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba y la especialidad en Diseño Editorial en Edinba, México. Publicó dos libros de poemas, sobre todo (2010, Intravenosa) y paisaje (2014, Tres tercios), y un libro de cuentos, Querer es Perder (2025), también publicado por Editorial Sigilo.

La jujeña Salomé Esper nominada al Premio Médicis 2026

La jujeña Salomé Esper nominada al Premio Médicis 2026

"Nunca gané un premio, solo una canasta de productos navideños en jardín de infantes y fue un hito familiar que recuerdo con mucho orgullo. Imagino que un premio puede funcionar, para bien, como un estímulo y hacer que tu obra llegue a más y distintos lectores. Como todavía no me pasó, en mi caso no encontré una emoción mayor a la respuesta entusiasta de mis editores cuando mandé el libro y uno que otro insulto afectuoso de los lectores", marcó la jujeña.

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