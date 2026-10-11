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11 de octubre de 2026 - 14:49
Mundo.

Donald Trump afirmó que Rusia y Ucrania acordaron un cese al fuego parcial

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que ambos países acordaron detener los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este domingo que Rusia y Ucrania llegaron a un acuerdo para establecer un cese al fuego parcial, centrado en detener los ataques contra las infraestructuras energéticas de ambos países.

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El mandatario realizó el anuncio a través de su cuenta de Truth Social, donde escribió: “A partir de ahora, hay un cese al fuego energético en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes llegaron a un acuerdo. ¡No lo rompan!”.

La declaración se produjo en medio de las tensiones por la estrategia para poner fin al conflicto, que enfrenta a Ucrania, bajo el liderazgo de Volodimir Zelenski, con Rusia, encabezada por Vladimir Putin.

Un día antes, Trump había cuestionado duramente al presidente ucraniano por los ataques de Kiev contra instalaciones petroleras rusas. En ese contexto, sostuvo que Ucrania debía elegir un nuevo mandatario capaz de alcanzar un acuerdo de paz.

Donald Trump y Volodimir Zelenski

Donald Trump y Volodimir Zelenski

“Es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente. Les sugiero que elijan a un nuevo líder capaz de alcanzar un acuerdo, porque podría haber cerrado muchos acuerdos y, por alguna razón, nunca lo hace”, expresó el presidente estadounidense.

Zelenski pidió precisiones sobre el alto el fuego

Tras el anuncio de Trump, Zelenski manifestó su sorpresa y reclamó detalles sobre la implementación de la medida. Según informó el periodista de Axios, Barak Ravid, el mandatario ucraniano afirmó: “El anuncio sobre el alto el fuego fue una novedad para mí”.

El presidente de Ucrania también señaló que su país está dispuesto a respaldar la iniciativa, pero solicitó información concreta sobre su entrada en vigencia.

“Si los rusos están de acuerdo con un alto el fuego en el ámbito de la energía, Ucrania también estará de acuerdo. Si el presidente Trump acordó esto con Putin, que nos digan, por favor, cuándo empieza el alto el fuego. Estamos preparados y estaremos de acuerdo con eso”, sostuvo Zelenski, según las declaraciones difundidas por Ravid.

Posteriormente, el mandatario ucraniano informó que conversó sobre el anuncio con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Donald Trump afirm&oacute; que Rusia y Ucrania acordaron un cese al fuego parcial

Donald Trump afirmó que Rusia y Ucrania acordaron un cese al fuego parcial

En una publicación en Facebook, Zelenski afirmó: “Ucrania apoya el alto el fuego, y es importante que Rusia también lo haga. Estamos a la espera de detalles por parte de Estados Unidos”.

Además, remarcó la disposición de su país a respaldar iniciativas que permitan reducir las hostilidades y avanzar hacia una solución negociada. “Por nuestra parte, Ucrania siempre apoya plenamente las medidas encaminadas a la desescalada, la protección de vidas y las decisiones necesarias para poner fin a la guerra y garantizar una paz duradera. ¡Gracias!”, agregó.

Las dudas sobre la implementación del acuerdo

Aunque Trump aseguró que ambas partes llegaron a un entendimiento, las declaraciones de Zelenski dejaron en evidencia que Ucrania todavía esperaba precisiones sobre las condiciones y el inicio efectivo del cese al fuego energético.

La iniciativa busca frenar los ataques contra instalaciones vinculadas al suministro de energía, en un conflicto que también tiene consecuencias sobre los mercados internacionales de combustibles.

Por el momento, el anuncio se concentra en las infraestructuras energéticas y no implica, según la información difundida, un cese general de las hostilidades ni un acuerdo de paz definitivo entre Rusia y Ucrania.

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