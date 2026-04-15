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15 de abril de 2026 - 12:51
Mundo.

Alerta ambiental: siete especies en peligro de extinción en 2026 que encienden la preocupación mundial

El avance del cambio climático, la caza furtiva y la pérdida de hábitat pone en peligro a animales emblemáticos en distintos puntos del planeta

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Alerta ambiental: siete especies en peligro de extinción en 2026 que encienden la preocupación mundial

Alerta ambiental: siete especies en peligro de extinción en 2026 que encienden la preocupación mundial

La crisis ambiental suma señales de alerta en todo el mundo. En 2026, distintas especies están en peligro de extinción. El fenómeno afecta a animales de Asia, África y regiones polares. La presión humana y los cambios en los ecosistemas aceleran el problema. Especialistas advierten sobre una caída sostenida en las poblaciones.

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En este contexto, varias especies se ubican entre las más comprometidas. Se trata de animales conocidos, con fuerte presencia simbólica y ecológica.

Pingüino emperador: impacto directo del deshielo

El pingüino emperador enfrenta un escenario complejo en la Antártida. La reducción del hielo marino altera sus ciclos de reproducción.

La especie depende del hielo para criar a sus crías. La pérdida de esa superficie reduce las posibilidades de supervivencia en las colonias.

Pinguino emperador

Tigre: caída histórica de su población

El tigre registra una de las mayores disminuciones entre los grandes mamíferos. En el último siglo, su población se reduce de forma drástica.

La caza furtiva, el tráfico ilegal y la pérdida de hábitat explican este escenario. En la actualidad quedan poco más de cinco mil ejemplares en estado salvaje.

tigre

Tortuga laúd: amenazas en los océanos

La tortuga laúd sufre el impacto de la contaminación y la actividad pesquera. Es la tortuga marina más grande del planeta.

Los plásticos en el mar y las redes de pesca generan altos niveles de mortalidad. El cambio climático también modifica sus zonas de anidación.

tortuga laud

Oso polar: menos hielo, menos alimento

El oso polar enfrenta cambios en su hábitat natural. El hielo del Ártico muestra una reducción sostenida.

La especie utiliza esa superficie para cazar. La falta de hielo complica el acceso a alimento y afecta su estado físico.

oso polar

Gorila de montaña: población reducida

El gorila de montaña mantiene una población baja en África. Habita en zonas de Uganda, Ruanda y República Democrática del Congo.

Las enfermedades, la presión humana y la pérdida de hábitat condicionan su desarrollo. Los programas de conservación logran una leve mejora en los últimos años.

gorila de montaña (1)

Rinoceronte de Java: situación crítica

El rinoceronte de Java presenta uno de los escenarios más delicados. Menos de 80 ejemplares viven en un único parque nacional.

La concentración en un solo lugar aumenta el riesgo ante desastres naturales o enfermedades. La especie permanece en peligro crítico.

rinoceronte de java

Ajolote: desaparición en su hábitat natural

El ajolote enfrenta una fuerte caída en su población silvestre. Su presencia se limita a canales específicos de México.

La contaminación del agua y la urbanización afectan su supervivencia. También influyen especies invasoras que depredan sus crías.

ajolote

Biodiversidad en riesgo global

La pérdida de especies se vincula con la actividad humana. La deforestación, la contaminación y el cambio climático aparecen como factores centrales.

Los especialistas analizan estos casos como parte de un fenómeno global que impacta en los ecosistemas y en el equilibrio natural.

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