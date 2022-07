Falleció el oso panda gigante macho más viejo de la historia

El animal, llamado An An, atravesó la mayor parte de su vida en Ocean Park luego de que él y una hembra de su misma especie fueran regalados en 1999 a Hong Kong por China . La panda hembra, Jia Jia, falleció en 2016 a los 38 años de edad, transformándose en el oso panda hembra más longeva de la historia en un ambiente artificial.

Ocean Park despidió y lloró a An An como un miembro de la familia que ha crecido con el parque y logró crear vínculos con los lugareños y los turistas. "An An nos ha traído gratos recuerdos con numerosos momentos reconfortantes. Echaremos mucho de menos su inteligencia y su carácter juguetón'', indicó Paulo Pong, presidente de Ocean Park Corporation, en un comunicado.