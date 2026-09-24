AMIA: revelan nuevos detalles sobre los movimientos de los acusados antes del atentado.

La Justicia logró reconstruir los pasos de la organización que ejecutó el atentado contra la AMIA hasta las horas previas al ataque del 18 de julio de 1994. El expediente reúne detalles sobre viajes, comunicaciones telefónicas, movimientos diplomáticos y desplazamientos.

País. AMIA: procesaron a siete iraníes y un libanés por el atentado

La información forma parte del fallo del juez federal Daniel Rafecas , que procesó a ocho altos mandos iraníes y libaneses y reconstruyó en detalle los 18 días previos al atentado .

El procesamiento sostiene que la decisión de atacar la sede de la AMIA fue adoptada en agosto de 1993 por las máximas autoridades iraníes y que la ejecución estuvo a cargo de Hezbollah . Además, ubica a la Triple Frontera como una zona clave de apoyo y coordinación.

Según la reconstrucción de Rafecas, el 1° de julio de 1994 marcó el inicio de la fase material del atentado . Ese día, Salman Raouf Salman , identificado como una figura central de la coordinación, llegó hasta Ezeiza para recibir a un integrante del grupo que viajaba desde San Pablo.

El hombre ingresó a la Argentina con documentación paraguaya a nombre de “Hassan Bailoun”, aunque su verdadera identidad nunca pudo ser determinada.

Tras llegar a Ezeiza, Salman realizó varias llamadas a Foz de Iguazú. El teléfono receptor estaba registrado bajo el nombre de cobertura “André Marqués”, a quien la investigación ubica como un nexo de coordinación regional.

El teléfono solo tuvo actividad desde la Argentina entre el 1° y el 18 de julio de 1994: comenzó a utilizarse con la llegada del grupo operativo y dejó de registrar actividad el día del atentado.

Los llamados a una cuadra de la AMIA

Tras recibir al integrante de Hezbollah, Salman recorrió distintos puntos de Buenos Aires y realizó comunicaciones al exterior desde teléfonos públicos y locutorios.

El 2 de julio, Salman se comunicó desde Pasteur 731, a solo una cuadra del edificio de la AMIA, con el contacto ubicado en Foz de Iguazú.

Según Rafecas, esos desplazamientos podrían corresponder a tareas de vigilancia del objetivo, como observar los accesos, el movimiento de vehículos y personas, la presencia policial y los lugares desde los que era posible controlar el edificio sin llamar la atención.

La reconstrucción también señala como un punto clave a un locutorio de Corrientes 707, en la esquina de Maipú, en el microcentro porteño.

Salman recurrió varias veces al locutorio para comunicarse con la Triple Frontera y el Líbano. El 3 de julio, además, el lugar fue utilizado por Ahmad Asghari, entonces tercer secretario de la Embajada de Irán, que realizó desde allí una llamada a su país.

Para Rafecas, ese lugar fue donde convergieron las dos líneas de la operación: la iraní y la vinculada a Hezbollah. Ocho días antes del atentado, el 10 de julio, la organización obtuvo la Renault Trafic que luego sería utilizada como coche bomba.

La reconstrucción judicial sostiene que un hombre identificado ante Carlos Telleldín como “Ramón Martínez” pagó por la Renault Trafic y se retiró con el vehículo.

A las 7:41 del 18 de julio, poco más de dos horas antes del ataque, se registró el último movimiento atribuido a Salman. Desde Aeroparque, realizó una comunicación con el coordinador operativo de la Triple Frontera.

Rafecas sostiene que para ese momento había concluido su tarea y estaba por abandonar Buenos Aires rumbo a Puerto Iguazú.

Entre las 9:45 y las 9:50, el hombre que retiró la Trafic de Jet Parking recorrió aproximadamente cuatro cuadras hasta Pasteur 633, donde hizo detonar el vehículo frente a la sede de la AMIA.

La resolución estima que llevaba entre 300 y 400 kilos de amonal y TNT. La explosión, a las 9:53, provocó la muerte de 85 personas y dejó más de 150 heridos.