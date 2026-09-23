“Exigencia escandalosa”: la reacción británica al discurso de Milei en la ONU. 

La exposición de Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU tuvo repercusión en la prensa británica, que centró buena parte de sus artículos en el pedido argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. Los detalles, en la nota.

El discurso de Javier Milei ante la ONU rápidamente llegó a los principales medios británicos , que pusieron el foco en uno de los puntos más sensibles de su intervención: el reclamo argentino por las Islas Malvinas .

Incluso antes de que Javier Milei tomara la palabra , la prensa británica ya seguía con atención su presentación. Sky News enmarcó el discurso del Presidente en la histórica disputa entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas , que volvió a cobrar protagonismo recientemente.

La mirada de Sky News no se limitó a las palabras que Milei pronunció este miércoles en Nueva York. La emisora británica vinculó el discurso con el escenario actual de la relación entre ambos países , luego de las nuevas medidas argentinas sobre la actividad petrolera en la zona de las islas y de las últimas declaraciones del mandatario sobre la soberanía.

Durante las últimas semanas, Sky profundizó su cobertura sobre el conflicto con distintos informes especiales. Uno de ellos planteó qué tan preparada estaría la Argentina para intentar recuperar las islas y cuál sería la capacidad del Reino Unido para defenderlas, mientras que otros repasaron la reacción británica a las declaraciones de Milei.

La intervención de Milei también fue seguida de cerca por The Guardian, que inició su cobertura antes de que comenzara el discurso. Al anticipar la llegada del mandatario al atril, el diario escribió: “Siempre una figura colorida, veamos qué dice”. Más tarde, durante la exposición, consideró que el Presidente “elevó el tono de su retórica” al referirse a las Malvinas y al Reino Unido.

En The Sun la cobertura tomó un tono más duro. El tabloide presentó el discurso de Milei bajo el título: “El presidente argentino hace una escandalosa exigencia para que la ONU lo ayude a apoderarse de las Malvinas”.

La dureza de la cobertura de The Sun continuó en los primeros párrafos del artículo. El tabloide sostuvo que Milei había “rogado” ante Naciones Unidas por las islas y lo calificó como “tyrant” (“tirano”). También definió el reclamo como un nuevo intento “desesperado” por obtener el territorio. Se trata, en todos los casos, de términos utilizados por el medio británico.

Por su parte, el Daily Mirror eligió destacar otro tramo de la exposición de Milei. Bajo el título “Milei hace un llamado al Reino Unido por las Malvinas y dice que los isleños no deberían poder elegir”, el medio británico centró su cobertura en las críticas del mandatario al derecho de los isleños a decidir su futuro.

El discurso de Milei en la ONU sobre las Malvinas

Ante la Asamblea General de la ONU, Javier Milei volvió a plantear el reclamo argentino por las Islas Malvinas y pidió la intervención del organismo frente a las acciones unilaterales del Reino Unido que, de acuerdo con su planteo, afectan los derechos soberanos de la Argentina.

En otro tramo de su exposición, Milei hizo especial hincapié en el reclamo por la soberanía de las islas y afirmó: “Malvinas es para nosotros una causa nacional, repito, Malvinas es para nosotros una causa nacional y es también una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar”.

Durante su exposición ante la ONU, el mandatario vinculó el reclamo por las Islas Malvinas con el funcionamiento de las instituciones internacionales. “Quienes siguen las reglas no tienen recompensa alguna por hacerlo mientras que los que incumplen no reciben la menor represalia”, planteó Milei.

El Presidente enumeró las acciones que, según señaló, llevó adelante su Gobierno frente a la explotación de recursos en el área en disputa: “Presentamos notas de desaliento, acudimos a las herramientas jurídicas disponibles, sancionamos a las empresas involucradas y a sus proveedores y enviamos al Congreso una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”.