miércoles 23 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de septiembre de 2026 - 11:46
Política.

Federico Canedi reunió adhesiones en La Quiaca para una demanda por el servicio eléctrico

El diputado provincial, Federico Canedi, se reunió con vecinos y comerciantes que plantearon reclamos por las tarifas y los cortes de luz.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Canedi
Canedi
Canedi (1)

El diputado provincial Federico Canedi recorrió La Quiaca y mantuvo encuentros con vecinos, comerciantes y referentes locales. Uno de los temas centrales de la visita fue la demanda de acción de clase presentada contra el Gobierno de Jujuy por la situación del servicio eléctrico en la provincia.

Lee además
federico canedi en politica a las brasas: tarifas, seguridad y elecciones como principales definiciones
Política.

Federico Canedi en Política a las Brasas: tarifas, seguridad y elecciones como principales definiciones
Federico Canedi presentó un proyecto para sancionar lasausencias de diputados en Jujuy
Jujuy.

Federico Canedi presentó un proyecto para sancionar las ausencias de diputados en Jujuy

Según dieron a conocer, decenas de vecinos se acercaron para firmar su adhesión a la demanda y contar cómo los afectan las tarifas y los cortes de luz. Durante las reuniones, comerciantes de la ciudad también expresaron su preocupación por el costo de las facturas y las dificultades que les genera para sostener su actividad.

Los reclamos por el servicio eléctrico en La Quiaca

Canedi escuchó los planteos de quienes participaron en los encuentros y vinculó esos testimonios con la presentación judicial que impulsa. Desde su equipo señalaron que, en la Puna, los vecinos manifestaron especial preocupación tanto por el costo como por la calidad del servicio. “La Quiaca nos dio una muestra enorme de acompañamiento. Acá se siente el abandono en materia energética, pero también se siente la fuerza de una comunidad que no se resigna y que quiere ser escuchada”, expresó el diputado tras la recorrida.

Además de las adhesiones a la demanda, la visita abrió un espacio para que vecinos y comerciantes expusieran sus situaciones particulares. Entre los reclamos mencionaron el impacto de las facturas en la economía familiar y las consecuencias de los cortes para los negocios locales.

Otros temas que planteó el diputado

Durante su paso por La Quiaca, Canedi también dialogó sobre proyectos legislativos relacionados con el desarrollo productivo de la Puna, el fortalecimiento del comercio fronterizo y el acceso a servicios básicos. Desde el equipo del diputado indicaron que la recorrida forma parte de una agenda de reuniones que continuará en las próximas semanas en otras localidades de la Quebrada y la Puna jujeña.

"Acá se siente el abandono en materia energética, pero también se siente la fuerza de una comunidad que no se resigna y que quiere ser escuchada", expresó Canedi tras la recorrida.

El diputado también conversó sobre proyectos legislativos relacionados con el desarrollo productivo de la Puna, el comercio fronterizo y el acceso a servicios básicos. Según adelantó su equipo, continuará con reuniones en otras localidades de la Quebrada y la Puna jujeña.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Federico Canedi en Política a las Brasas: tarifas, seguridad y elecciones como principales definiciones

Federico Canedi presentó un proyecto para sancionar las ausencias de diputados en Jujuy

"Exigencia escandalosa": la reacción británica al discurso de Milei en la ONU

El presidente de Irán negó que estén fabricando armas nucleares y lanzó una advertencia a EE.UU

Javier Milei se reunió con Marco Rubio en Nueva York y reforzó el vínculo con Estados Unidos

Lo que se lee ahora
Javier Milei y Marco Rubio se reunieron en la ONU.
Política.

Javier Milei se reunió con Marco Rubio en Nueva York y reforzó el vínculo con Estados Unidos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Desfile doble de carrozas en Ciudad Cultural
Jujuy.

FNE 2026: Color y emoción en el desfile doble de carrozas en Ciudad Cultural

Pampita vuelve a Jujuy y estará en la Elección Nacional de la FNE 2026 video
Emoción.

Pampita vuelve a Jujuy y estará en la Elección Nacional de la FNE 2026

Pampita reina de los estudiantes 1994.   video
Recuerdo.

El día que Pampita se coronó reina de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Pampita.
Fiesta.

Pampita estará en la FNE 2026: las fotos inéditas de cuando fue reina en Jujuy

La llegada de León XIV tendrá un feriado nacional
País.

Papa León XIV: el Gobierno confirmó el feriado nacional por su visita

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel