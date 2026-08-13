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13 de agosto de 2026 - 18:23
Jujuy.

Federico Canedi presentó un proyecto para sancionar las ausencias de diputados en Jujuy

Federico Canedi presentó un proyecto que establece un mínimo de dos sesiones mensuales y sanciones económicas por ausencias injustificadas.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Federico Canedi presentó un proyecto para sancionar lasausencias de diputados en Jujuy

Federico Canedi presentó un proyecto para sancionar las ausencias de diputados en Jujuy

El diputado provincial Federico Canedi presentó un proyecto para modificar el Reglamento Interno de la Legislatura de Jujuy y establecer descuentos en el sueldo de los legisladores que falten sin justificación. La propuesta también fija un mínimo de dos sesiones ordinarias por mes y suma nuevas obligaciones de transparencia sobre asistencias y votaciones.

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La iniciativa, que ya ingresó a la Cámara, establece que una ausencia injustificada a una sesión ordinaria implique una quita del 10% de la retribución mensual bruta, mientras que faltar a reuniones de comisión o de Labor Parlamentaria tendría un descuento del 5%.

Al menos dos sesiones por mes en la Legislatura

Uno de los principales cambios planteados por Canedi es establecer una frecuencia mínima para el funcionamiento del recinto. De aprobarse, deberá realizarse al menos una sesión ordinaria cada 15 días corridos, garantizando así un piso de dos sesiones mensuales.

El legislador sostiene que actualmente existe una “omisión reglamentaria” que deja la convocatoria a sesiones condicionada a las decisiones políticas de las mayorías, lo que puede provocar períodos prolongados sin actividad en el recinto.

Federico Canedi presentó un proyecto para sancionar las ausencias de diputados en Jujuy

Federico Canedi presentó un proyecto para sancionar las ausencias de diputados en Jujuy

El proyecto también busca poner límites a la suspensión de sesiones ya convocadas. Para cancelarlas o postergarlas se necesitaría el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara y los motivos de fuerza mayor deberían quedar fundamentados por escrito.

Canedi comparó la situación de los legisladores con las reglas que rigen para trabajadores privados y otros integrantes de la administración pública provincial, como docentes, personal sanitario y efectivos policiales, a quienes una ausencia injustificada puede generarles descuentos en sus haberes.

“Resulta éticamente e institucionalmente impostergable equiparar las exigencias de la función pública representativa con el resto de la sociedad”, sostiene el diputado en los fundamentos de la iniciativa.

Los puntos clave del proyecto de Federico Canedi

La reforma establece una sanción económica diferenciada según el tipo de ausencia. Faltar sin justificación a una sesión ordinaria significaría perder el 10% de la remuneración mensual bruta, mientras que una inasistencia a una comisión o a Labor Parlamentaria tendría una penalización del 5%.

Además, Canedi propone que la Secretaría Parlamentaria publique todos los meses en el sitio oficial de la Legislatura el registro individual de asistencias, las votaciones y los descuentos aplicados a cada legislador.

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Federico Canedi presentó un proyecto para sancionar las ausencias de diputados en Jujuy

Otro punto establece que el dinero obtenido mediante las sanciones por ausentismo deberá destinarse exclusivamente a la salud pública y a obras de infraestructura educativa de Jujuy.

En los fundamentos, Canedi también cuestionó la dinámica del debate legislativo. Señaló que, mientras existen cruces políticos, críticas personales, chicanas y disputas entre sectores, no se avanzó hasta ahora en propuestas concretas que apunten a mejorar la regularidad y calidad del trabajo de la Cámara.

Con el proyecto, el diputado pretende llevar esa discusión hacia parámetros concretos de asistencia, funcionamiento y responsabilidad de los representantes provinciales. La iniciativa deberá ahora buscar el acompañamiento de los diferentes bloques para avanzar dentro de la Legislatura.

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