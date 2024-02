Catherine Fulop y la táctica de Oriana Sabatini para convencer a Dybala de casarse

Durante su intervención en el programa Socios del espectáculo (eltrece), la venezolana compartió sus reflexiones sobre ese momento crucial: “ Yo le había dado de baja porque él le decía ‘¿para qué te querés casar? Yo no me voy a casar nunca ’”.

Finalmente, evocó la conversación entre Oriana y el ganador del mundial: “Y ella le decía ‘bueno, no te casarás... no vamos a tener hijos, yo no voy a tener hijos si no nos casamos’”. Al final, la perspectiva de construir una familia con Sabatini resultó ser más importante para el cordobés, quien le hizo la propuesta de matrimonio en la Fontana di Trevi.