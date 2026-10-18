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18 de octubre de 2026 - 11:22
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Jujuy Básquet debuta en la Liga Argentina 2026/27: horario y entradas

Desde las 20.30, los Cóndores se medirán con el equipo cordobés por la primera fecha de la Conferencia Norte, con la ilusión de comenzar el torneo ante su gente.

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Por  Agustín Weibel
Jujuy Básquet debuta en la Liga Argentina 2026/27

Jujuy Básquet debuta en la Liga Argentina 2026/27

Después de varias semanas de preparación y partidos amistosos, Jujuy Básquet vuelve a la competencia oficial y pone en marcha su participación en la Liga Argentina 2026/27. El equipo dirigido por Guillermo Tasso buscará hacerse fuerte en casa frente a Hindú Club, en un encuentro que marcará el inicio de un nuevo desafío deportivo para el representante jujeño.

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La espera terminó para Jujuy Básquet. Este domingo, desde las 20.30, el equipo jujeño recibirá a Hindú Club de Córdoba en el estadio Federación, en el marco de la primera jornada de la Conferencia Norte de la Liga Argentina 2026/27.

El debut representa el primer paso de una temporada en la que los Cóndores intentarán consolidar su identidad de juego y competir por un lugar destacado en el campeonato. Con el respaldo de su público, el plantel buscará arrancar con una victoria que le permita sumar confianza desde el comienzo.

El equipo de Guillermo Tasso, listo para el estreno

Al frente del conjunto jujeño continuará Guillermo Tasso, quien durante la pretemporada trabajó en la construcción de un equipo con intensidad física, circulación rápida de pelota y protagonismo desde el perímetro.

La preparación incluyó entrenamientos exigentes y encuentros amistosos para ajustar los movimientos ofensivos y fortalecer el funcionamiento defensivo. La intención del cuerpo técnico será trasladar ese trabajo a la cancha y encontrar respuestas ante las distintas situaciones que pueda presentar el partido.

El plantel presenta numerosas caras nuevas, por lo que el comienzo del torneo también será una oportunidad para observar cómo se integran las incorporaciones y qué alternativas tendrá el entrenador a lo largo de la competencia.

Hindú Club llega con ambición desde Córdoba

Del otro lado estará Hindú Club, que afrontará el campeonato bajo la conducción de Gustavo Miravet. El equipo cordobés buscará ser competitivo a partir de una estructura que combina jugadores con experiencia y nombres que conocen la institución.

Entre sus principales referencias aparecen Lucas Arn, con pasado reciente en Atenas, y Santiago Bruera, quien se destacó por su capacidad anotadora durante la temporada anterior. Con esa base, el conjunto visitante intentará complicar al local y comenzar el certamen con un resultado positivo.

Horario, estadio y árbitros del partido

El encuentro entre Jujuy Básquet e Hindú Club se disputará este domingo a las 20.30 en el estadio Federación, ubicado sobre avenida España, en San Salvador de Jujuy.

La terna arbitral estará integrada por Nicolás D’Anna y Ariel Mukdsi, mientras que Román Guantay cumplirá la función de comisionado técnico.

Cómo comprar las entradas para Jujuy Básquet

Las boleterías del estadio Federación abrirán este domingo a las 17 para la venta de localidades. Los precios establecidos para el partido son los siguientes:

  • Preferenciales General Paz y parque San Martín: $10.000.
  • Plateas: $18.000.
  • Palcos norte y sur I: $20.000.
  • Campo de juego: $25.000.

Los tickets podrán abonarse en efectivo, mediante transferencia o con tarjeta de débito. También estará disponible la compra online a través de Pases VIP, con cargos por servicio.

Con el inicio de una nueva edición de la Liga Argentina, Jujuy Básquet buscará transformar el trabajo de la pretemporada en resultados y dar el primer paso positivo ante su gente.

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