Jujuy Básquet inició la pretemporada con una contundente victoria

Jujuy Básquet puso en marcha su serie de partidos preparatorios con una actuación positiva. En su primera prueba de la pretemporada, el conjunto jujeño se impuso con amplitud ante El Carmen Básquet y comenzó a trasladar al parquet el trabajo realizado durante las últimas semanas.

Jujuy Básquet inició la pretemporada con una contundente victoria El equipo conducido por Guillermo Tasso aprovechó el compromiso para ganar rodaje, evaluar alternativas y comenzar a consolidar los conceptos que buscará desarrollar durante la próxima campaña. Más allá del resultado, el amistoso representó una instancia importante dentro de la puesta a punto física y deportiva del plantel.

El marcador final fue 101 a 56 para Jujuy Básquet, en un partido que sirvió como primer ensayo colectivo antes del comienzo de la competencia oficial.

La preparación continuará durante las próximas semanas, con la mira puesta en el inicio de la temporada 2026/27 de la Liga Argentina. El debut de los jujeños está previsto para el 18 de octubre, cuando recibirán a Hindú en el Estadio de la Federación.

La nueva edición del certamen contará con 34 equipos distribuidos en dos conferencias, en una competencia que volverá a reunir a instituciones de distintos puntos del país. Para Jujuy Básquet, el desafío será llegar de la mejor manera al comienzo de la fase regular y afrontar una nueva temporada en el segundo escalón del básquetbol argentino.

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