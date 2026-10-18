Alerta Sofía: buscan a Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, una adolescente de 15 años

Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, una adolescente de 15 años, es buscada desde el 16 de octubre de 2026. Según el aviso de búsqueda difundido por el sistema Alerta Sofía Argentina , la desaparición se vincula con la zona del puente Paysandú, en Uruguay, y Colón, en Entre Ríos. Las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para obtener información que permita establecer su paradero.

Sociedad. Cuándo se activa la Alerta Sofía y por qué no se usa en todos los casos

El aviso difundido detalla las características físicas de la adolescente para facilitar su identificación. Camila tiene cabello castaño oscuro, ojos marrones, tez trigueña y contextura delgada. Mide aproximadamente 1,65 metros.

La difusión de su fotografía y sus datos busca ampliar el alcance de la búsqueda y facilitar el reconocimiento de la joven en distintos puntos de la región.

Quienes tengan información que pueda contribuir con la investigación deben comunicarse con la línea gratuita 134, habilitada para recibir datos relacionados con personas desaparecidas.

Qué es la Alerta Sofía y cuándo se activa

La Alerta Sofía es un sistema de emergencia del Ministerio de Seguridad de la Nación que coordina la búsqueda urgente de niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando las autoridades consideran que existe un riesgo inminente para su vida o integridad física.

El mecanismo contempla la difusión masiva de fotografías y datos de la persona buscada mediante medios de comunicación, redes sociales, teléfonos celulares y otros canales. También articula el trabajo de organismos públicos, fuerzas de seguridad y organizaciones que colaboran con la localización.

La activación requiere una solicitud expresa de la autoridad judicial a cargo de la investigación y el cumplimiento de determinados criterios. Entre ellos, figuran la existencia de una denuncia oficial, una investigación en curso y elementos que indiquen una situación de alto riesgo. La información debe ser precisa y su difusión no debe perjudicar la integridad de la persona buscada. Estos requisitos se encuentran detallados en el sitio oficial de Alerta Sofía.

Los últimos casos que reactivaron la atención sobre el sistema

Durante 2026, distintos casos de desapariciones de menores volvieron a poner el funcionamiento de la Alerta Sofía en el centro de la atención pública.

Uno de ellos fue el de Agostina Madeleine Vega, una adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba en mayo. El Ministerio de Seguridad activó el mecanismo durante la búsqueda, que generó repercusiones y cuestionamientos sobre los tiempos de respuesta de las autoridades.

Otro caso difundido fue el de Luciana Aylén Barrios Alarcón, de 15 años, cuya desaparición en la provincia de Córdoba motivó una nueva activación del sistema. La búsqueda se concentró en la zona de Colonia Caroya y sus alrededores, con participación de fuerzas de seguridad y equipos especializados.

Estos antecedentes muestran la importancia de la difusión rápida y responsable de la información cuando se desconoce el paradero de un menor.

Cómo aportar información sobre Camila

Las personas que tengan datos sobre Camila Ayelén Rodríguez Caraballo pueden comunicarse con la línea gratuita 134, según indica el aviso de búsqueda difundido.

También es importante compartir únicamente información procedente de canales oficiales y evitar la circulación de rumores que puedan entorpecer las tareas de investigación.

Ante la desaparición de una persona, la denuncia debe realizarse de inmediato, sin esperar 24 ni 48 horas. El Ministerio de Seguridad de la Nación brinda información sobre los pasos que deben seguirse y los canales habilitados para comunicar datos relevantes.