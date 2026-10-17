Argentina tiene alta escolarización, pero bajos resultados

Educación: El 97% de los adolescentes argentinos va a la escuela, pero persisten problemas de aprendizaje

Argentina tiene una de las tasas de escolarización adolescente más altas de América Latina: el 97% de los jóvenes de 15 y 16 años asiste a la escuela . Sin embargo, cuando se analiza si avanzan sin sobreedad y alcanzan los conocimientos básicos de Lectura y Matemática, el país cae al séptimo lugar entre nueve naciones de la región.

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El contraste surge del informe Índice de Resultados Escolares en América Latina: ¿Calidad vs. Inclusión?, elaborado por Martín Nistal y Lucía Vallejo, de Argentinos por la Educación, con datos de las pruebas PISA 2025 y encuestas de hogares.

El estudio plantea una cuestión central para el sistema educativo: garantizar el acceso a la escuela es indispensable, pero la asistencia por sí sola no asegura que todos los estudiantes puedan aprender lo esperado.

Según el relevamiento, el 97% de los adolescentes argentinos de 15 y 16 años está escolarizado, un porcentaje que coloca al país en el segundo puesto regional en materia de asistencia.

Solo Chile presenta una cobertura superior, con el 99%.

El dato muestra una fortaleza del sistema educativo argentino: una proporción muy alta de adolescentes permanece vinculada con la escuela durante una etapa fundamental de su formación.

Sin embargo, la situación cambia cuando el análisis incorpora otras variables.

Qué sucede cuando también se evalúan los aprendizajes

El Índice de Resultados Escolares considera no solamente si los adolescentes asisten a la escuela, sino también si cursan el año correspondiente a su edad y alcanzan el nivel mínimo en Lectura y Matemática. Con estos criterios, apenas 19 de cada 100 adolescentes argentinos de 15 años cumplen las tres condiciones.

Así, Argentina pasa del segundo lugar regional en asistencia escolar al séptimo cuando se combinan escolarización, trayectoria y aprendizaje.

Esta diferencia muestra que la presencia de los jóvenes en las aulas no siempre se traduce en los resultados educativos esperados.

Diagrama para la construcción del Índice de Resultados Escolares.

Matemática y Lectura, dos áreas que presentan dificultades

Las pruebas PISA 2025 permiten observar una parte de este problema. En Matemática, el 76% de los estudiantes argentinos evaluados no alcanzó el nivel mínimo de desempeño. En Lectura, la proporción fue del 59%.

Estos porcentajes reflejan dificultades para resolver situaciones matemáticas y comprender textos de acuerdo con los estándares utilizados por la evaluación internacional.

No obstante, es importante diferenciar ambos indicadores: PISA mide desempeños de los estudiantes evaluados, mientras que el Índice de Resultados Escolares combina esos aprendizajes con información sobre escolarización y trayectoria.

El desafío: que estar en la escuela también signifique aprender

Los resultados abren una discusión que va más allá de la asistencia a clases.

Para mejorar las trayectorias escolares es necesario identificar dificultades de aprendizaje, acompañar a quienes presentan retrasos y fortalecer la enseñanza de contenidos fundamentales. La comparación regional muestra que una cobertura escolar elevada no garantiza, por sí sola, mejores resultados académicos.

En Argentina, el desafío es sostener los avances en escolarización y conseguir que una mayor proporción de adolescentes alcance los aprendizajes básicos en el momento esperado.

El informe vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: cómo lograr que la inclusión educativa esté acompañada de oportunidades reales de aprendizaje para todos los estudiantes.