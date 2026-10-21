Refuerzan el operativo para hallar al docente desaparecido en Tucumán

El operativo para encontrar a Raúl Moyano , un docente jubilado de 59 años cuyo paradero se desconoce desde el 12 de octubre , cuando se encontraba en el cerro Ñuñorco , en Tucumán, incorporó un helicóptero provincial para facilitar el traslado de los equipos de rescate a los sectores de más difícil acceso de la montaña.

El helicóptero arribó a la localidad de El Mollar y descendió en El Pantalito , un predio utilizado como base desde donde despegan las aeronaves que participan del procedimiento de búsqueda.

La incorporación de la aeronave permitirá reducir considerablemente los tiempos de desplazamiento : los rescatistas podrán alcanzar en apenas cinco o seis minutos lugares a los que, por vía terrestre, se llega tras unas tres horas de trekking.

En el primer vuelo, el helicóptero llevó a dos integrantes del equipo de rescate junto con los materiales necesarios para trabajar. Está previsto que ambos permanezcan en la montaña durante un período de entre tres y cuatro días , hasta que otros efectivos los reemplacen. De esta manera, buscan intensificar las tareas de búsqueda y extender los rastrillajes a una mayor superficie del terreno.

Las dificultades para llegar a los sectores más alejados

El mal tiempo continúa siendo una de las mayores dificultades que enfrenta el operativo para dar con el paradero de Moyano. Las fuertes ráfagas, los bancos de niebla y la baja visibilidad representan un riesgo para las operaciones aéreas, por lo que los pilotos deben analizar las condiciones antes de intentar descender en cada punto de la montaña.

En sectores como la Quebrada del Portugués, la nubosidad representa un impedimento adicional para las maniobras del helicóptero. A esto se suman las precipitaciones registradas en los últimos días, que deterioraron los senderos y provocaron la formación de barro en distintos tramos, dificultando el avance de los rescatistas por tierra.

La utilización de la aeronave está supeditada al estado del tiempo. Si bien el helicóptero reduce notablemente la duración de los traslados, las condiciones climáticas pueden impedir que llegue a los lugares previstos para las tareas de búsqueda.

Montarán una base en la montaña para extender los operativos de búsqueda

Como parte de las próximas medidas, se prevé establecer un puesto de operaciones a gran altitud. Este espacio servirá para que los equipos de rescate puedan instalarse en la zona durante varios días, lo que les permitirá prolongar las recorridas y concentrar los esfuerzos en los puntos considerados de mayor interés para encontrar a Moyano.

Hasta el momento, acceder a determinados puntos de la montaña requería recorrer largos trayectos a pie, una dificultad que limitaba las horas destinadas a los rastrillajes antes de tener que regresar. La instalación de esta base permitirá establecer turnos de reemplazo entre los rescatistas y mantener activo el operativo de búsqueda durante varios días seguidos.

El operativo cuenta también con equipos que recorren la montaña por tierra, operadores de drones, canes entrenados para localizar personas y voluntarios con experiencia en montañismo, además de la asistencia del helicóptero. La estrategia apunta a ampliar el alcance de los rastrillajes en sectores de acceso complicado y volver a inspeccionar aquellos lugares donde aún no se pudo realizar una búsqueda minuciosa.

La última señal del celular del docente Raúl Moyano

Una de las pistas que utilizan los investigadores para avanzar con el operativo es la última señal registrada del celular de Moyano. El miércoles 14 de octubre, el dispositivo habría sido detectado por una antena de telefonía situada en Los Sarmientos, en las inmediaciones de Aguilares.

A partir de ese dato, los rescatistas concentraron parte de los recorridos en distintos puntos del sector sur y sudeste del cerro Ñuñorco. No obstante, el registro no permite establecer las coordenadas precisas del aparato ni determinar el lugar en el que podría estar el docente jubilado.

La última vez que se tuvo noticias de Moyano fue el 12 de octubre, cuando salió a recorrer el sendero que conduce a la cumbre del cerro Ñuñorco. Desde ese momento, los rescatistas realizan tareas en un terreno de difícil acceso, con abundante vegetación, fuertes desniveles y complicaciones para avanzar a pie.

La utilización del helicóptero provincial y el proyecto de establecer un campamento en una zona elevada apuntan a extender el radio de búsqueda y optimizar las horas de trabajo de los equipos desplegados en la montaña, mientras prosigue el operativo para encontrar al docente jubilado.