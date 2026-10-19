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19 de octubre de 2026 - 09:34
CINDAC.

Buscan a un menor de 13 años desaparecido en Palpalá

El CINDAC emitió un alerta por Natanael López, de 13 años, quien es buscado desde el domingo 18 de octubre en Palpalá.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
CINDAC: SE BUSCA A NATANAEL ALEJANDRO LOPEZ

CINDAC: SE BUSCA A NATANAEL ALEJANDRO LOPEZ

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) continúa con el alerta de búsqueda para localizar a Natanael Alejandro López, de 13, con domicilio en Palpalá, Jujuy.

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Según la información oficial, se desconoce el paradero del menor desde el domingo 18 de octubre de 2026. La denuncia fue radicada este lunes 19 de octubre y se solicita la colaboración de la comunidad para obtener información que permita encontrarlos.

Cómo reconocer a Natanael

Natanael Alejandro López tiene 13 años, mide aproximadamente 1,63 metros, es de contextura delgada, tez trigueña y tiene cabello corto, negro y con flequillo.

Según la descripción difundida por el CINDAC, vestía una campera negra, pantalón deportivo gris y zapatillas negras.

Dónde aportar información sobre los menores desaparecidos

El CINDAC solicita que cualquier persona que tenga información sobre Natanael se comunique inmediatamente a través de los siguientes canales:

  • 911: línea de emergencias.

  • 388-6828607: WhatsApp.

  • 388-6860239: WhatsApp.

  • Comisaría o dependencia policial más cercana.

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