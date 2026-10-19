Buscan a un menor de 13 años desaparecido en Palpalá

CINDAC: SE BUSCA A NATANAEL ALEJANDRO LOPEZ

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) continúa con el alerta de búsqueda para localizar a Natanael Alejandro López, de 13, con domicilio en Palpalá, Jujuy.

Según la información oficial, se desconoce el paradero del menor desde el domingo 18 de octubre de 2026. La denuncia fue radicada este lunes 19 de octubre y se solicita la colaboración de la comunidad para obtener información que permita encontrarlos.

Cómo reconocer a Natanael Natanael Alejandro López tiene 13 años, mide aproximadamente 1,63 metros, es de contextura delgada, tez trigueña y tiene cabello corto, negro y con flequillo.

Según la descripción difundida por el CINDAC, vestía una campera negra, pantalón deportivo gris y zapatillas negras.

Dónde aportar información sobre los menores desaparecidos El CINDAC solicita que cualquier persona que tenga información sobre Natanael se comunique inmediatamente a través de los siguientes canales: 911: línea de emergencias.

388-6828607: WhatsApp.

388-6860239: WhatsApp.

Comisaría o dependencia policial más cercana.

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