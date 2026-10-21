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21 de octubre de 2026 - 11:46
Policiales.

Santiago del Estero: investigan la muerte de un joven y sospechan que tomó veneno para ratas

Fue internado de urgencia y recibió un lavado gástrico, pero murió horas después. La Fiscalía dispuso medidas para determinar cómo se produjo la intoxicación.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Murió un joven de 27 años en Santiago del Estero y sospechan que se intoxicó con veneno para ratas.

Murió un joven de 27 años en Santiago del Estero y sospechan que se intoxicó con veneno para ratas.

Miguel Ángel Inojosa, un ciudadano boliviano de 27 años, falleció en la localidad de Bandera, en Santiago del Estero, donde había sido hospitalizado debido a un cuadro severo de intoxicación. Las primeras versiones indican que podría haber consumido una veneno para ratas.

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Sin embargo, aún se desconocen las condiciones en las que sucedió el hecho. La Fiscalía tomó intervención en el caso para esclarecer lo sucedido. El muchacho debió ser llevado de inmediato a la clínica Sagrado Corazón, situada en esa ciudad del departamento Belgrano, donde quedó bajo atención médica.

El equipo médico realizó un procedimiento de limpieza estomacal con el objetivo de contrarrestar los efectos de la sustancia tóxica. Pese a las intervenciones, el paciente presentó un deterioro progresivo durante las horas siguientes y terminó falleciendo.

Qué se sabe sobre la muerte del joven en Santiago del Estero

Según consignó el medio Diario Panorama, una de las primeras líneas de investigación considera que lo sucedido podría tener su origen en una supuesta disputa amorosa entre el joven y su pareja.

De todos modos, las autoridades no ratificaron esa hipótesis y continúan con las averiguaciones para reconstruir cómo se desencadenó el episodio que provocó la intoxicación.

Por ahora, no se dieron a conocer detalles acerca de la manera en que el joven habría consumido el producto tóxico, ni se hicieron públicos resultados de peritajes que permitan esclarecer el caso.

La investigación judicial para esclarecer la muerte de Miguel Ángel Inojosa

Luego de que se constatara la muerte del joven, la Fiscalía que se encontraba de guardia ordenó distintas diligencias con el objetivo de esclarecer el caso y establecer qué sucedió durante el período previo al cuadro de intoxicación.

La investigación cuenta con la participación de efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 21 de Bandera y de peritos pertenecientes al área de Criminalística.

Las autoridades buscan reunir declaraciones de testigos y recopilar pruebas que contribuyan a esclarecer cómo se desarrolló el episodio.

Hasta ahora, no se estableció de manera oficial qué provocó la intoxicación. Por ese motivo, las actuaciones judiciales siguen en curso y aún no se llegó a una determinación definitiva sobre lo ocurrido.

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