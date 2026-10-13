Un muerto y cinco heridos por un ataque de abejas en Santiago del Estero

Un trágico episodio ocurrió en la localidad de Rapelli, en el departamento Pellegrini, provincia de Santiago del Estero, cerca del límite con Tucumán y a pocos kilómetros de la provincia de Jujuy. Un hombre de 58 años murió y otras cinco personas resultaron heridas tras ser atacadas por un enjambre de abejas . Entre los afectados hay tres efectivos policiales que intentaron auxiliar a las víctimas.

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El hecho ocurrió el sábado, alrededor de las 14.30, en una vivienda ubicada sobre calle Pública, perteneciente a la familia Carabajal. La situación generó preocupación entre los vecinos y motivó la intervención de personal policial, sanitario y municipal.

De acuerdo con el informe policial, dos hombres fueron sorprendidos por cientos de abejas mientras se encontraban en las inmediaciones de una vivienda. Ambos intentaron escapar corriendo, pero sufrieron múltiples picaduras.

Los gritos de auxilio fueron escuchados por efectivos del Destacamento Policial N.º 1, ubicado a pocos metros del lugar. Los uniformados acudieron para asistir a los vecinos, aunque también fueron alcanzados por el enjambre.

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital de Garmendia, donde los médicos confirmaron el fallecimiento de Osvaldo René Salvatierra, de 58 años, como consecuencia de un shock anafiláctico provocado por las picaduras.

Por su parte, Carlos Carabajal, de 45 años, fue derivado a un centro de salud de Tucumán debido a la gravedad de su cuadro. Según la información difundida, permanecía internado con pronóstico reservado.

Tres policías resultaron heridos cuando intentaban ayudar

Los efectivos que acudieron al lugar también sufrieron lesiones durante el operativo de asistencia.

Se trata del oficial Miguel Herrera, la sargento Cristina Masmud y el agente Rodríguez, quienes recibieron múltiples picaduras, principalmente en el rostro y los brazos.

Los tres necesitaron atención médica tras quedar expuestos al enjambre mientras intentaban rescatar a los vecinos afectados.

La Justicia investiga las circunstancias del ataque

Tras el episodio, la fiscal Yessica Lucas ordenó una serie de medidas para esclarecer lo sucedido y prevenir nuevos ataques.

Entre las disposiciones, solicitó que el municipio enviara personal especializado para intervenir sobre el enjambre y asegurar la zona, debido al peligro que representaba para los habitantes del sector.

Además, dispuso la intervención de Criminalística y del médico policial para documentar el hecho y certificar las circunstancias del fallecimiento.

La Justicia inició una información sumaria judicial con el objetivo de establecer cómo se produjo el ataque y determinar si existían antecedentes o advertencias sobre la presencia de las abejas en ese lugar.

El episodio fue informado este martes 13 de octubre por medios de Santiago del Estero, que confirmaron la identidad de la víctima fatal y la investigación judicial en curso. El Liberal+1