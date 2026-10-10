Abejas en Jujuy: qué hacer si aparece un enjambre y cuándo hay que llamar a un especialista

Encontrar un enjambre de abejas cerca de una vivienda no requiere la misma intervención que descubrir un panal ya instalado. Marcelo Benítez, especialista en sanidad apícola, explicó cómo reconocer ambas situaciones, qué deben hacer los vecinos y por qué una de las prácticas más conocidas, como hacer humo, no es la primera medida que se debe tomar.

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Según indicó, existe entre los vecinos la creencia de que ante la llegada de abejas hay que recurrir inmediatamente al humo, incluso cuando aparecen dentro de medidores de agua o gas.

“Está en el conocimiento cotidiano del ciudadano que si ven llegar un enjambre tienen que hacer humo. O si están metidos en alguna cavidad, en algún medidor de agua, de gas, también tienen que hacer lo mismo y es todo lo contrario. En ninguno de los casos se inicia haciendo humo”, explicó.

Cuando las abejas llegan en un enjambre y se posan cerca de una vivienda, ya sea en un árbol, una medianera o incluso en el suelo , la recomendación es mantener distancia y esperar. Benítez explicó que, en esos casos, las abejas están descansando durante su recorrido. Dependiendo de las condiciones del día y la temperatura, necesitan hidratarse y alimentarse antes de continuar.

Seguramente entre 24 a 72 horas ese enjambre va a seguir su camino, no se van a quedar, indicó. Seguramente entre 24 a 72 horas ese enjambre va a seguir su camino, no se van a quedar, indicó.

Por este motivo, recomendó no acercarse, no intentar ahuyentarlas y mantener especialmente alejados a los niños.

“Lo mejor que podemos hacer como comunidad es observar esta situación, darle su espacio, no acercarse y cuidar a los niños que no se acerquen y no hagan alguna travesura. Es cuestión de tiempo, esperar y que ellas van a seguir su camino”, sostuvo. Además, remarcó que cuando las abejas están en un enjambre en movimiento no son agresivas y no deben ser eliminadas.

Qué pasa si las abejas ya formaron un panal

La situación es diferente cuando las abejas ya se instalaron en una cavidad, un árbol, un medidor u otro espacio, formaron un panal y comenzaron a acumular miel. En ese momento, explicó Benítez, cambia su comportamiento y pueden adoptar una actitud defensiva. Por este motivo, ya no se recomienda simplemente esperar, sino recurrir a una persona capacitada.

Cuando están metidas en una cavidad y ya son defensivas, ahí tiene que venir un especialista, señaló. Cuando están metidas en una cavidad y ya son defensivas, ahí tiene que venir un especialista, señaló.

La intervención consiste en realizar un trasiego para retirar el panal y trasladar la colonia. “Directamente se saca todo el panal y se lo mete en una cajita para llevarlo y reubicarlo en otro lugar”, detalló Benítez.

La diferencia clave: esperar o pedir intervención

La presencia de un enjambre, entonces, no significa necesariamente que las abejas vayan a instalarse en ese lugar. Si están agrupadas temporalmente y todavía no construyeron un panal, pueden continuar su recorrido dentro de las siguientes 24 a 72 horas.

En cambio, cuando ya existe un panal y las abejas se instalaron, la situación requiere otras precauciones y la participación de un especialista. En estos casos también existe la posibilidad de conservar la colonia y trasladarla para que pueda ser aprovechada por un apicultor.

La idea es ayudar a las abejas, aprender de las abejas y tener a este polinizador cerca, afirmó Benítez. La idea es ayudar a las abejas, aprender de las abejas y tener a este polinizador cerca, afirmó Benítez.

Cuándo intervienen Defensa Civil y Bomberos

Benítez explicó que actualmente trabajan junto con Defensa Civil y que ya existe un protocolo de acción para responder ante diferentes situaciones. La intervención es más rápida cuando las abejas o avispas aparecen en lugares públicos o escuelas, donde existe un mayor riesgo. En otros casos puede ser posible esperar y evaluar la situación.

También pidió evitar recurrir a los servicios de emergencia ante situaciones que no lo requieren. “No se puede estar llamando también a Defensa Civil o a los bomberos por una avispa o dos avispas, que es lo que está pasando”, expresó.

El especialista destacó el trabajo que realizan Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos y remarcó la importancia de que los vecinos conozcan cómo actuar para determinar cuándo es necesario pedir asistencia.