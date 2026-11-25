Jueves con alerta por tormentas en la Puna.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta amarilla por tormentas para este jueves en Jujuy. La advertencia alcanza a distintos sectores de la Puna y estará vigente durante la tarde y la noche. Se prevén precipitaciones intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas fuertes y posible caída de granizo.

Según el organismo nacional, las tormentas serán aisladas, aunque algunas podrían alcanzar intensidad localmente fuerte. Por este motivo, se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en las zonas alcanzadas por el aviso.

Qué zonas de Jujuy están bajo alerta amarilla por tormentas El SMN informó que la advertencia meteorológica alcanza a siete sectores de la provincia:

Puna de Cochinoca.

Puna de Humahuaca.

Puna de Rinconada.

Puna de Santa Catalina.

Puna de Tilcara.

Puna de Tumbaya.

Yavi. La alerta comenzará durante la tarde del jueves y se extenderá hasta la noche, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones del organismo meteorológico.

Cómo serán las tormentas y cuánta lluvia se espera en Jujuy De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional, las áreas alcanzadas podrían registrar lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en períodos breves, caída ocasional de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas de viento. En cuanto a las lluvias, el organismo prevé valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque estas cifras podrían superarse de manera puntual en algunas localidades.

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