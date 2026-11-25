La Municipalidad de San Salvador de Jujuy comenzó a otorgar autorizaciones a emprendedores de la economía popular que quieran trabajar durante la Cena Blanca 2026 , que se realizará el viernes 4 de diciembre en Ciudad Cultural. Los permisos están destinados a vendedores gastronómicos, fotógrafos y comerciantes de productos alegóricos.

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Se habilitarán sectores específicos para los emprendedores interesados en desarrollar actividades comerciales durante el evento.

Nazarena Brandán, coordinadora general de la Secretaría de Gobierno, explicó que la distribución de los puestos fue acordada con el Ente Autárquico Permanente para garantizar una organización adecuada.

En este sentido, se estableció la siguiente distribución:

Gastronomía: 20 espacios disponibles sobre avenida de Las Carrozas.

Fotógrafos: aproximadamente 10 lugares sobre avenida de Las Carrozas.

Venta de productos alegóricos: los puestos estarán ubicados en la plaza de ANSES, sobre avenida de Los Estudiantes.

Dónde y hasta cuándo se pueden tramitar los permisos

Los emprendedores interesados ya pueden acercarse a gestionar las autorizaciones eventuales correspondientes.

El trámite se realiza en las oficinas de la Dirección de Espacios Públicos, ubicadas en el primer piso del Mercado de Concentración y Abasto, sobre avenida Almirante Brown 368, en el barrio San Pedrito de San Salvador de Jujuy.

La atención se extenderá hasta el jueves 3 de diciembre, con los siguientes horarios: de lunes a viernes, de 7 a 13 horas; de lunes a viernes, de 14 a 18 horas.

Desde el municipio recordaron que el jueves 3 de diciembre será la fecha límite para gestionar las habilitaciones.

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Qué requisitos deben presentar los emprendedores

La documentación necesaria dependerá de si el solicitante ya participó anteriormente en este tipo de eventos o si realizará el trámite por primera vez.

Quienes ya cuentan con un expediente municipal y trabajan habitualmente en estas actividades deberán presentar el libre deuda municipal y actualizar la documentación que se encuentre vencida.

En cambio, los emprendedores que soliciten la autorización por primera vez deberán iniciar un expediente y presentar:

Fotocopia del DNI.

Libre deuda municipal.

Certificado de negatividad.

Carnet sanitario actualizado.

Cena Blanca 2026: fecha, horarios y precio de la tarjeta

La Cena Blanca 2026 se realizará el viernes 4 de diciembre en Ciudad Cultural, en San Salvador de Jujuy.

Desde el Ente Autárquico Permanente confirmaron el cronograma previsto para esa jornada:

18 horas: concentración de los estudiantes en una carpa especialmente instalada en Ciudad Cultural.

20 horas: comienzo de la tradicional pasarela de las delegaciones estudiantiles.

22 horas: inicio de la cena y posterior celebración con los espectáculos musicales.

El valor de la tarjeta fue establecido en $75.000, luego de las gestiones realizadas para reducir los costos de la fiesta.