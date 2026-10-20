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20 de octubre de 2026 - 21:30
Salud.

Jujuy registró 305 muertes cada 100 mil habitantes por enfermedades no transmisibles

Un informe del Ministerio de Salud de la Nación analizó la mortalidad por enfermedades no transmisibles en todas las provincias del país.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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El informe, elaborado por la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles, analiza la mortalidad registrada en todo el país y permite comparar provincias corrigiendo las diferencias de edad de sus poblaciones.

Enfermedades no transmisibles en Jujuy.

Enfermedades no transmisibles en Jujuy.

Qué son las enfermedades no transmisibles

Las enfermedades no transmisibles, conocidas como ENT, son patologías que no se contagian entre personas y que, en general, tienen una evolución prolongada.

Dentro de este grupo, el informe incluye enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedad renal crónica y enfermedades respiratorias crónicas, además de otras patologías no transmisibles.

A nivel nacional, estas enfermedades constituyen el principal grupo de causas de muerte. Durante 2024 representaron el 69,1% de todas las defunciones registradas en Argentina.

Cómo se ubica Jujuy frente al resto del país

Informe del Ministerio de Salud de la Nación.

Informe del Ministerio de Salud de la Nación.

La tasa bruta de mortalidad por ENT en Jujuy fue de 313,0 cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa ajustada por edad fue de 305,5. Entre los varones jujeños, la tasa ajustada alcanzó 351,4 y entre las mujeres fue de 269,6.

La cifra de Jujuy fue la más baja entre las jurisdicciones analizadas. En el otro extremo, Misiones presentó una tasa ajustada de 603,2 por cada 100.000 habitantes, casi el doble que Jujuy.

También se registraron valores superiores en otras provincias: Salta alcanzó 429,2; Córdoba 445,5; Chaco 489,2 y Formosa 465,7 por cada 100.000 habitantes. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cambio, la tasa fue de 315,7, una de las más próximas al valor jujeño.

El promedio nacional fue de 418,2 muertes ajustadas por edad cada 100.000 habitantes, por lo que Jujuy quedó más de 110 puntos por debajo de ese valor.

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