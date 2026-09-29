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29 de septiembre de 2026 - 07:07
Salud.

Las enfermedades cardiovasculares representan "el 30% de las muertes prematuras evitables" en Jujuy

En el Día Mundial del Corazón, especialistas destacan la prevención y los controles para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Enfermedades cardiovasculares.

Enfermedades cardiovasculares.

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de mortalidad y morbilidad en Argentina y en el mundo. En ese contexto, el 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón, una fecha que busca generar conciencia sobre la prevención y el cuidado de la salud cardiovascular.

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En Jujuy, la situación también genera preocupación. “Las patologías cardiovasculares constituyen el 30% de las muertes prematuras evitables en nuestra provincia”, explicó Luis Freijo, jefe de la Unidad Coronaria del Hospital Pablo Soria.

El especialista remarcó, sin embargo, que una parte importante de estas enfermedades puede prevenirse. “La ventaja que tenemos es que las enfermedades cardiovasculares son prevenibles”, señaló.

Freijo indicó además que durante 2023 99.454 personas fallecieron en Argentina a causa de enfermedades cardiovasculares, lo que representa casi 11 muertes por hora.

“Es fundamental poder cuidarnos, conociendo nuestro nivel de tensión arterial, los valores de azúcar en sangre y de colesterol, realizando actividad física de manera regular y cumpliendo con los controles médicos periódicos”, agregó.

Cuáles son los principales factores de riesgo

Las enfermedades cardiovasculares afectan al corazón y a las arterias del organismo. Una de sus principales causas es la aterosclerosis, que consiste en la acumulación de placas de colesterol dentro de las arterias y puede dificultar la llegada de sangre a órganos como el corazón, el cerebro y los riñones.

Enfermedades cardiovasculares.

Enfermedades cardiovasculares.

Entre las principales consecuencias se encuentran el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular (ACV), los aneurismas y las isquemias.

Los factores que aumentan el riesgo incluyen hipertensión arterial, colesterol elevado, tabaquismo, diabetes, sobrepeso u obesidad, sedentarismo, estrés crónico, antecedentes familiares y la edad.

En las mujeres también se contemplan antecedentes como menopausia precoz, hipertensión o diabetes gestacional, preeclampsia y síndrome de ovario poliquístico.

Síntomas que requieren atención inmediata

Entre las señales de alerta se encuentran el dolor fuerte en el centro del pecho, que puede extenderse hacia los brazos, espalda, mandíbula o cuello; dolor de estómago, fatiga y falta de aire.

También pueden presentarse pérdida repentina de fuerza o sensibilidad en alguna parte del cuerpo y dificultades para hablar o comprender, especialmente ante un posible compromiso cerebral.

Ante cualquiera de estos síntomas se recomienda acudir inmediatamente a la Guardia de un hospital o comunicarse con el SAME 107.

Para reducir el riesgo cardiovascular se aconseja evitar el tabaco y el alcohol, aumentar el consumo de frutas y verduras, reducir la sal, mantener un peso saludable, realizar al menos 30 minutos diarios de actividad física moderada, cumplir con controles periódicos y seguir el tratamiento indicado en caso de contar con un diagnóstico.

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