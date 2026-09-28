Carrera de Medicina en Jujuy: se pre inscribieron más de 2 mil personas, como sigue el cronograma de ingreso

Cerró la pre inscripción para la carrera de medicina en Jujuy y el número de personas interesadas llegó a los 2022 en toda la provincia. Ahora los pre inscriptos deberán realizar un curso 100% virtual durante tres meses . Quienes lo aprueben quedarán habilitados para rendir el examen de ingreso.

Educación. Cronograma para la preinscripción 2027 a la carrera de Medicina en Jujuy

Jujuy. Comenzó la preinscripción para la carrera de Medicina en Jujuy: todo lo que tenés que saber

En este sentido el secretario ejecutivo para la implementación de la carrera de medicina, Antonio Buljubasich , dijo que “fue una pre inscripción que se realizó durante todo el mes de septiembre, hasta el 27 a las 24 horas”, y agregó que “estas 2022 personas están habilitadas para iniciar el curso de ingreso que se realizará en octubre, noviembre y diciembre”.

Sobre el curso de ingreso, el Secretario sostuvo que el mismo es “obligatorio y 100% virtual; se desarrolla en cinco módulos correlativos . Esto quiere decir que tienen que cursar el primero, rendirlo y aprobar para poder iniciar el segundo y así correlativamente hasta el quinto”.

“Los módulos son de mayor a menor complejidad”, adelantó Buljubasich y agregó que “ quienes lo cursen y aprueben estarán habilitados para rendir el examen de ingreso en febrero ”.

Sobre el examen de ingreso a la carrera de medicina, el Secretario recordó que el año pasado rindieron mil personas y el cupo era de 60. Para este año se espera que el mismo se pueda ampliar, “hay gestiones de la Universidad Nacional de Jujuy con la CONEAU para pedir una ampliación del cupo a 70”, adelantó.

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Cómo será el curso de ingreso

El curso de ingreso comenzará el 5 de octubre de 2026 y tendrá modalidad virtual.

Las actividades se desarrollarán mediante la Plataforma UNJu Virtual y estarán organizadas en cinco módulos:

Módulo I: Lectura y comprensión de textos académicos. Duración 1 semana

Módulo II: Uso de las TICs en la formación médica. Duración 1 semana

Módulo III: Formación médica psicosocial. Duración 2 semanas

Módulo IV: Ciencias biológicas. Duración 4 semanas

Módulo V: Ciencias humanas y sociales. Duración 2 semanas.

Los encuentros sincrónicos tendrán una duración de dos horas reloj por clase y serán transmitidos a través del canal oficial de YouTube de la Escuela Superior de Salud.

Las clases grabadas quedarán disponibles en el repositorio de la Plataforma UNJu Virtual y se complementarán con actividades asincrónicas en el aula virtual.

Evaluaciones eliminatorias

Cada módulo finalizará con una evaluación parcial y su correspondiente recuperatorio.

Las evaluaciones tendrán carácter eliminatorio. Los aspirantes deberán obtener una calificación mínima de 4 puntos en cada módulo para poder acceder al examen final de ingreso.

Además, quienes quieran rendir el examen definitivo deberán haber completado la preinscripción, cumplir con la asistencia requerida y aprobar las evaluaciones correspondientes.

El cronograma de ingreso

Estas fechas son para las personas que aprobaron los módulos de la pre inscripción y quedaron habilitados para rendir el examen de ingreso. Los mismos se desarrollarán:

Del 2 al 6 de febrero de 2027: inscripción a las comisiones correspondientes.

Del 15 al 17 de febrero de 2027: examen definitivo de ingreso.

22 de febrero de 2027: publicación de resultados y orden de mérito.

Del 4 al 10 de marzo de 2027: inscripción definitiva de los ingresantes.

15 de marzo de 2027: inicio previsto de la carrera.

Medicina en Jujuy (Foto: nosequeestudiar)

Cómo será el examen de ingreso

El examen definitivo tendrá modalidad presencial, aunque el lugar todavía está pendiente de confirmación. Para realizar la evaluación, la institución proveerá a los aspirantes una computadora portátil y acceso a internet.

Cada persona deberá inscribirse previamente en una comisión y asistir en la fecha y horario asignados.

Además, será obligatorio presentar el DNI actualizado. En caso de extravío o robo, se deberá presentar la denuncia policial junto con otro documento oficial que permita acreditar la identidad.

La falta de documentación impedirá rendir el examen y dejará al aspirante fuera del proceso de ingreso.

Cómo se definirá quiénes ingresan

Los resultados serán publicados el 22 de febrero de 2027 en la Plataforma UNJu Virtual.

La grilla se confeccionará según el orden de mérito, determinado por la calificación numérica obtenida y el tiempo de realización del examen.

Documentación para la inscripción definitiva

Los aspirantes que obtengan una de las 60 vacantes deberán presentar la documentación correspondiente entre el 4 y el 10 de marzo de 2027.

El legajo deberá incluir:

DNI original y fotocopia.

Certificado de salud emitido por el Ministerio de Salud de Jujuy.

Dos fotos tipo carnet.

Formulario de preinscripción emitido por el SIU Guaraní.

Carpetín colgante oficio.

Título secundario original y fotocopia, o constancia de título en trámite.

Resolución de aprobación de la UNJu para mayores de 25 años.

La fotocopia del título secundario deberá estar autenticada por el Departamento de Registro de Títulos, Legalizaciones, Certificaciones de Estudios y Equivalencias del Ministerio de Educación.

En el caso de títulos extranjeros, deberán estar debidamente legalizados y convalidados.

Una vez presentada toda la documentación respaldatoria, la universidad enviará al correo electrónico declarado el comprobante de inscripción definitiva.

Dónde se cursará Medicina

La carrera tiene su sede en Libertador General San Martín, en el departamento Ledesma.

Escuela Técnica “Ing. Herminio Arrieta”

Mariano Moreno N° 1368

Universidad Nacional de Jujuy – Escuela Superior de Salud

Cupo: 60 estudiantes

Duración estimada: 6 años y medio

Inicio previsto: 15 de marzo de 2027