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9 de septiembre de 2026 - 18:35
Educación.

Cronograma para la preinscripción 2027 a la carrera de Medicina en Jujuy

La UNJu puso en marcha el proceso para conformar la segunda cohorte de Medicina, con distintas etapas que deberán completar los aspirantes.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Carrera de Medicina (foto ilustrativa).

Carrera de Medicina (foto ilustrativa).

La Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) abrió el proceso de ingreso 2027 para la segunda cohorte de la carrera de Medicina, que cuenta con 60 vacantes y se cursará de manera presencial en Libertador General San Martín, departamento Ledesma.

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La carrera tiene una duración estimada de seis años y medio, con un plan de estudios compuesto por 43 asignaturas. El comienzo de las clases está previsto para marzo de 2027.

Preinscripción hasta el 27 de septiembre

Las personas interesadas pueden realizar la preinscripción hasta el 27 de septiembre de 2026 mediante el sistema SIU Guaraní.

Pueden postularse quienes estén finalizando el secundario, quienes ya tengan título de nivel medio, mayores de 25 años sin título secundario que hayan obtenido la aprobación correspondiente de la UNJu y estudiantes o exestudiantes de otras carreras de la Universidad.

No es necesario vivir en Libertador General San Martín para realizar la preinscripción, aunque la cursada de Medicina será presencial en esa localidad.

Quienes ingresen por primera vez a la UNJu deberán registrarse como nuevos usuarios en SIU Guaraní, mientras que estudiantes y exestudiantes podrán completar el trámite desde Autogestión.

Carrera de Medicina en Jujuy.

Carrera de Medicina en Jujuy.

Cómo será el curso de ingreso

El curso de ingreso comenzará el 5 de octubre y se dictará virtualmente a través de UNJu Virtual. Tendrá encuentros sincrónicos, actividades asincrónicas y grabaciones disponibles.

La instancia estará dividida en cinco módulos: Uso de las TIC en la formación médica; Lectura y comprensión de textos académicos; Ciencias Humanas y Sociales; Formación médica psicosocial; y Ciencias Biológicas, que incluye Biología, Bioquímica y Biofísica.

Cada módulo tendrá una evaluación parcial y recuperatorio. Los aspirantes deberán aprobarlos con 4 puntos o más y cumplir con la asistencia requerida. Superar esta etapa permitirá rendir el examen presencial definitivo, pero no garantiza una vacante.

Cuándo será el examen definitivo

La evaluación presencial se realizará entre el 15 y el 26 de febrero de 2027. Los resultados establecerán un orden de mérito según la calificación obtenida y el tiempo de resolución. Las primeras 60 personas accederán a una vacante.

Los habilitados para rendir se publicarán el 23 de diciembre; la inscripción a las comisiones será del 2 al 6 de febrero, mientras que la inscripción definitiva se realizará del 4 al 10 de marzo de 2027.

La información oficial está disponible en la web de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud de la UNJu y las consultas pueden realizarse al correo [email protected].

Cronograma del ingreso 2027

• Preinscripción: 1 al 27 de septiembre de 2026.

• Inicio del curso de ingreso: 5 de octubre de 2026.

• Publicación de habilitados para el examen: 23 de diciembre de 2026.

• Inscripción en comisiones de examen: 2 al 6 de febrero de 2027.

• Examen definitivo: 15 al 26 de febrero de 2027.

• Inscripción definitiva: 4 al 10 de marzo de 2027.

• Inicio previsto de la carrera: marzo de 2027.

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