Más del 60% de los ingresantes a Medicina en Jujuy son mujeres: los números de la carrera

Comenzaron las clases de la carrera de Medicina en Libertador General San Martín

La puesta en marcha de la carrera de Medicina en Jujuy marca un hecho histórico para la provincia, pero entre todos los datos hay uno que se destaca con fuerza: las mujeres representan el 66,7% de la primera cohorte que comenzó a cursar en Libertador General San Martín. Es decir, más de la mitad de quienes lograron ingresar a esta nueva propuesta académica son mujeres.

En total, la cohorte 2026 está integrada por 60 estudiantes, seleccionados a partir de un orden de mérito definido luego del examen final de ingreso.

Cuántos son de Jujuy y cuántos intentaron entrar Otro de los datos centrales tiene que ver con el origen de los ingresantes. De los 60 estudiantes que comenzaron la carrera, 58 son jujeños y 2 provienen de la provincia de Salta, lo que confirma un marcado predominio local en esta primera experiencia, aunque también muestra un alcance regional de la propuesta.

La demanda por la carrera fue muy alta desde el inicio. Según la información oficial, hubo 1.987 aspirantes habilitados para rendir el examen presencial y finalmente 1.085 se presentaron a esa instancia, de la cual surgió la nómina definitiva de ingresantes.

Esos números muestran la magnitud de la expectativa que generó la apertura de Medicina en la provincia: de casi dos mil aspirantes habilitados, solo 60 lograron obtener una vacante para iniciar el cursado este año. Medicina en Libertador General San Martín Comenzaron las clases de la carrera de Medicina en Libertador General San Martín De qué zonas llegan los estudiantes A nivel departamental, el mayor número de ingresantes corresponde a Doctor Manuel Belgrano, seguido por Ledesma y El Carmen, aunque también hay estudiantes de otros puntos de Jujuy. En relación con la edad, el grupo predominante es el de jóvenes de entre 18 y 24 años, aunque el informe oficial también señala una presencia importante de personas de entre 25 y más de 35 años, lo que refleja trayectorias educativas diversas en esta primera camada.

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