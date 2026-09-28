Peregrinación a Río Blanco: recomiendan no llevar perros

Río Blanco: por qué aconsejan dejar a las mascotas en casa (Foto generada con IA)

Este domingo comienzan las peregrinaciones de octubre en honor a la Virgen de Río Blanco y Paypaya , una de las manifestaciones de fe más convocantes de Jujuy. Cada año, miles de fieles realizan el recorrido hasta el santuario y algunos deciden hacerlo acompañados por sus mascotas.

Gran devoción de los jujeños a la virgen de Rio Blanco.

Especialistas recomiendan evitar llevar perros debido a las condiciones de la caminata, las altas temperaturas y la gran concentración de personas. El médico veterinario Eduardo López Jordán (MP 045) explicó cuáles son los principales riesgos y qué cuidados deben tener en cuenta quienes igualmente decidan asistir con sus animales.

López Jordán reconoció que las mascotas ocupan un lugar cada vez más importante dentro de las familias. “Entiendo que hay gente que la mascota es parte de la familia , y pretenden y quieren llevar la mascota también como compañía y como parte de la familia que va hacia la peregrinación”, señaló. Sin embargo, su principal recomendación es clara: dejarlas en casa.

“El primer consejo, en realidad, sería no llevarlo . Lo va a pasar mejor el animal, sobre todo si son días de calor”, afirmó. El veterinario explicó que uno de los principales problemas está relacionado con la superficie sobre la que deben caminar los animales durante varios kilómetros.

Río Blanco: por qué aconsejan dejar a las mascotas en casa

“Hay que pensar que muchas veces nosotros tenemos animales que, en realidad, en la naturaleza estarían sobre la tierra, sobre pasto, y ahora van a caminar sobre piedra y pavimento”, indicó. Y advirtió: “Si hace mucho calor, no tienen zapatillas, se pueden quemar las plantillas”.

Hidratación, correa e identificación

En caso de que una persona igualmente decida llevar a su mascota, López Jordán remarcó que es fundamental extremar los cuidados. “El tema de la hidratación es muy importante, llevarle algún platito, algo para hidratarlo”, explicó.

También recomendó llevar alimento y prestar especial atención a las temperaturas durante la jornada. Si el calor es intenso, insistió en que lo mejor es directamente no exponer al animal a la caminata.

Otro punto clave es evitar que las mascotas se pierdan entre la multitud. “Muchas veces se pierden en la multitud. Entonces, llevarlo con correa, con un collar y con una identificación”, señaló.

Caminatas de hasta 10 o 12 kilómetros

El veterinario también pidió tener en cuenta el estado físico y los hábitos de cada animal antes de someterlo a una caminata extensa. “Hay que tener en cuenta que esté acostumbrado a caminar. No es fácil, hay mascotas que no caminan nunca y de golpe a uno se le ocurre llevar y caminar 10 kilómetros, 12 kilómetros y quizá no la pasen muy bien”, explicó.

Cronograma completo de peregrinaciones a Río Blanco

Domingo 4 de octubre – Primera peregrinación

Peregrinan las familias y parroquias de Capital y Palpalá. Misas: 7, 8.30, 10.30, 12, 18 y 19.30.

Miércoles 7 de octubre – Fiesta de la Patrona de Jujuy

Peregrinan todos los fieles. Misas: 7, 8.30, 10.30, 12 y 20.

Domingo 11 de octubre – Segunda peregrinación

Peregrinan las familias de la provincia y las parroquias de toda la Diócesis. Misas: 7, 8.30, 10.30, 12, 18 y 19.30.

Domingo 18 de octubre – Tercera peregrinación

Será el Día de la Familia y las Misiones, con bendición de las madres y peregrinación de los enfermos. Misas: 7, 8.30, 10.30, 12, 18 y 19.30.

Domingo 25 de octubre – Cuarta peregrinación

Peregrinan los jóvenes y los grupos de la Divina Misericordia. Al finalizar habrá una capilla musical que dará inicio a la Semana del Barroco en Jujuy.

Sábado 31 de octubre

Peregrinarán gauchos y paisanas de los distintos fortines. A las 10.30 será el Santo Rosario y a las 11 la misa y bendición.

La celebración continuará en noviembre

El calendario concluirá el domingo 1 de noviembre con la Fiesta Patronal del pueblo de Río Blanco.

Habrá misas a las 8.30, 10 y 19.30 y, después de la celebración de las 10, se realizará la tradicional procesión y desfile.

Desde la organización recomiendan a quienes participen de las caminatas llevar agua para beber, silla y paraguas, teniendo en cuenta las extensas jornadas en el Santuario.