El corazón puede enfermar sin dar síntomas: cuándo hacerse controles - imagen creada con IA

Las enfermedades del corazón pueden desarrollarse durante años sin generar síntomas evidentes. Por eso, la médica cardióloga Analía Benavides, M.P. 3688 , destacó la importancia de los controles preventivos, los hábitos saludables y la actividad física segura.

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En diálogo con Todo se ve , la especialista explicó que afecciones como la hipertensión arterial o el aumento del colesterol pueden pasar inadvertidas hasta que aparece una complicación.

“La enfermedad cardiovascular no empieza en el momento del evento, sino mucho antes”, señaló Benavides. En ese sentido, recomendó que los adultos mantengan controles médicos periódicos y sostuvo que, especialmente a partir de los 35 años , resulta importante realizar evaluaciones anuales según los antecedentes y factores de riesgo de cada persona.

La cardióloga remarcó que no sentir dolor o molestias no significa necesariamente que todo esté bien. El sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, la hipertensión y el colesterol elevado son algunos de los factores que deben ser evaluados.

“La hipertensión es asintomática y el aumento del colesterol en sangre también. Cuando ya aparece un evento, muchas veces estamos frente a la complicación de una enfermedad que empezó antes”, explicó.

Además, aclaró que un estudio cardiovascular representa el estado de una persona en un determinado momento y no constituye una garantía absoluta de que nunca ocurrirá un evento cardíaco.

Por eso, puso el foco también en la práctica segura del deporte. Quienes realizan actividad física deberían hacerlo de manera progresiva, con entrenamiento adecuado, buena alimentación e hidratación.

“Hacer actividad física de forma explosiva tampoco es seguro para el corazón. Hay que acondicionarlo al deporte”, indicó.

También aconsejó evitar esfuerzos intensos durante cuadros infecciosos o estados febriles y consultar previamente ante antecedentes médicos o factores de riesgo.

Otro aspecto fundamental es contar con espacios cardioprotegidos. Benavides destacó la importancia de que estadios, gimnasios y lugares con gran concentración de personas dispongan de desfibriladores y personas capacitadas en RCP para responder rápidamente ante una emergencia.

Jujuy tendrá sus Jornadas de Cardiología

Estos temas formarán parte de la 39ª edición de las Jornadas Jujeñas de Cardiología, que se realizarán este viernes 18 y sábado 19 de septiembre, desde las 9, en el Hotel Altos de la Viña.

La actividad contará con especialistas nacionales e internacionales y estará dirigida no solamente a cardiólogos, sino también a médicos, enfermeros y otros trabajadores vinculados con la salud.

Entre los ejes previstos aparecen la prevención cardiovascular, el manejo del colesterol y los lípidos, la prescripción de actividad física, vacunación, arritmias, muerte súbita y las nuevas recomendaciones sobre reanimación cardiopulmonar.

“Queremos traer a los profesionales de Jujuy todo lo nuevo que se está viendo en cardiología”, destacó Benavides.

Las jornadas serán gratuitas, con inscripción en el lugar, y estarán abiertas al personal de salud interesado en actualizar sus conocimientos.

La especialista insistió en que la prevención continúa siendo una de las herramientas más importantes. “Nadie puede garantizar que no vaya a ocurrir un evento, pero una persona que se alimenta bien, hace actividad física y se controla llega en mejores condiciones y también puede recuperarse mejor”.