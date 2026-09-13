Día del Chocolate: 5 razones científicas para disfrutarlo e incluirlo en tus días

El cacao y sus beneficios en el cuerpo.

Cada 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate, una fecha asociada al nacimiento del escritor Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate, y de Milton Hershey, uno de los empresarios que impulsó la producción masiva de este alimento.

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Más allá del gusto y de su enorme popularidad, el cacao lleva años bajo la lupa de la ciencia. Y hay una aclaración importante: los beneficios estudiados no corresponden por igual a cualquier golosina de chocolate . Gran parte de las investigaciones se concentran en el cacao y el chocolate negro rico en flavanoles, compuestos naturales presentes también en el té, las uvas y algunas frutas.

Uno de los efectos mejor estudiados está relacionado con la salud de los vasos sanguíneos. Los flavanoles del cacao pueden favorecer la función del endotelio , el tejido que recubre internamente las arterias y participa en la regulación de su dilatación.

Un metaanálisis publicado en 2025 en el European Journal of Preventive Cardiology reunió 145 ensayos clínicos y más de 5.200 participantes. Los investigadores encontraron una mejora de la función vascular luego del consumo de alimentos ricos en flavan-3-oles, entre ellos el cacao.

Podría ayudar a reducir modestamente la presión arterial

Ese mismo trabajo encontró que el consumo regular de flavan-3-oles estuvo relacionado con pequeñas reducciones de la presión arterial, con un efecto mayor entre quienes inicialmente tenían valores elevados.

En promedio, los ensayos mostraron disminuciones de alrededor de 2,8 mmHg en la presión sistólica y 2 mmHg en la diastólica tomadas en consultorio. Esto no significa que comer chocolate reemplace un tratamiento para la hipertensión: el efecto es modesto y los autores remarcan que existe variabilidad entre los estudios.

El cerebro también está bajo estudio

El cacao también despertó interés por sus posibles efectos sobre la atención, la velocidad de procesamiento y algunas funciones ejecutivas.

Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2026 evaluó ensayos clínicos sobre consumo prolongado de cacao o chocolate negro. Algunos estudios encontraron mejoras en determinadas pruebas cognitivas, especialmente en atención y función ejecutiva, aunque los resultados no fueron uniformes para todas las áreas de la memoria.

Por eso, la evidencia es prometedora, pero todavía no permite afirmar que el chocolate por sí solo “mejore la memoria” o prevenga el deterioro cognitivo.

Aporta minerales como magnesio y hierro

El chocolate negro también puede ser una fuente de determinados minerales. Un análisis publicado en el International Journal of Food Sciences and Nutrition encontró que los chocolates con mayor porcentaje de cacao presentaban cantidades relevantes de magnesio, hierro y zinc.

En las muestras analizadas, el chocolate con 90% de cacao contenía alrededor de 252 miligramos de magnesio y 10,9 miligramos de hierro cada 100 gramos. Sin embargo, una porción habitual es mucho menor a 100 gramos, por lo que esos números no deben interpretarse como una recomendación de consumo diario de esa cantidad.

¿Chocolate para el ánimo? Hay indicios, pero falta evidencia

La clásica idea de que comer chocolate “mejora el humor” también fue llevada al laboratorio. Un pequeño ensayo clínico en adultos jóvenes encontró que consumir 30 gramos diarios de chocolate con 85% de cacao durante tres semanas se relacionó con una reducción de algunas emociones negativas y con cambios en la microbiota intestinal.

Sin embargo, otros estudios sobre cacao y microbiota obtuvieron resultados diferentes. Un ensayo publicado en 2024 no encontró un efecto prebiótico claro tras administrar altas cantidades de flavanoles durante un período corto.

Es decir, la relación entre cacao, intestino y estado de ánimo continúa en investigación y todavía no puede considerarse un beneficio comprobado.

No todos los chocolates tienen los mismos efectos

La mayoría de los posibles beneficios estudiados están relacionados con los componentes del cacao, especialmente sus flavanoles, y no con el azúcar, las cremas o los agregados que suelen formar parte de muchos productos comerciales.

Además, tener un porcentaje alto de cacao no garantiza automáticamente una cantidad determinada de flavanoles: el origen del grano y procesos como la fermentación, el tostado y la elaboración pueden modificar su concentración.

Tampoco hay evidencia para considerar al chocolate un alimento medicinal. El gran ensayo clínico COSMOS, que siguió a más de 21.000 adultos mayores, encontró que un suplemento de extracto de cacao no redujo de manera estadísticamente significativa el conjunto de eventos cardiovasculares que constituía el objetivo principal del estudio, aunque sí aparecieron señales favorables en algunos resultados secundarios. Los propios investigadores señalaron que se necesita más investigación.