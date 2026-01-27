Día Internacional de la Torta de Chocolate: por qué se celebra hoy y una receta única para hacer

La torta de chocolate es el resultado de una larga evolución culinaria ligada al cacao.

Cada 27 de enero se conmemora el Día Internacional de la Torta de Chocolate , una jornada dedicada a celebrar uno de los postres más emblemáticos a nivel global, que propone recorrer su historia , su llegada a distintos rincones del mundo y el rol que cumple actualmente tanto en celebraciones como en la cocina cotidiana .

Cocina. Receta de tamales de chocolate: el sabor dulce de una tradición reinventada

La torta de chocolate surge de un extenso proceso de transformación gastronómica vinculado al cacao , un insumo que las culturas prehispánicas ya consumían en preparaciones líquidas y de sabor amargo. Con su arribo al continente europeo y la posterior adición de azúcar , el chocolate dejó atrás ese perfil intenso para convertirse en un alimento dulce, ideal para elaboraciones de pastelería .

Si bien no existe una versión única sobre el origen exacto de la efeméride, la fecha se instaló en distintos países como una oportunidad para destacar el valor cultural del chocolate en la cocina.

Ya en el siglo XIX , los avances de la producción industrial hicieron posible la elaboración de chocolate en estado sólido y de cacao en polvo , lo que amplió notablemente sus usos en la repostería .

A partir de ese momento, la mezcla de ingredientes como harina , manteca , azúcar y cacao se consolidó como una fórmula clásica , que con el tiempo fue incorporando variaciones de acuerdo con las tradiciones y gustos de cada región.

Por qué se celebra el 27 de enero.

Por qué se celebra el 27 de enero la torta de chocolate

Aunque no hay un consenso definitivo acerca de cómo surgió esta conmemoración, el día fue adoptado en diversos lugares del mundo como un momento para poner en relieve la importancia del chocolate dentro del ámbito culinario. En ese marco, panaderías, pastelerías y locales gastronómicos suelen adherir con ofertas especiales o reinterpretaciones creativas del postre tradicional.

Desde el cacao amargo precolombino hasta el dulce chocolate europeo, este postre es un símbolo de encuentros familiares.

La celebración también impulsa la circulación de preparaciones caseras, pensadas para recrear el gusto clásico de la torta de chocolate mediante insumos básicos y procedimientos sencillos, al alcance de cualquier cocina.

Un postre que admite infinitas variantes

Este postre admite una enorme variedad de preparaciones: puede llevar capas de dulce de leche o crema, cubrirse con ganache, sumar frutos secos, frutas frescas o terminaciones crocantes. En otros países se destacan variantes icónicas, como la Sachertorte de Austria o el brownie típico de Estados Unidos, que enriquecen el abanico de recetas a base de chocolate.

En el ámbito local, la torta de chocolate es una presencia infaltable en cumpleaños y reuniones familiares, donde se luce con rellenos golosos y adornos caseros que le aportan un sello personal.

Torta de chocolate.

Receta para una torta de chocolate perfecta

Porciones: 8

- Tiempo de preparación: 25 minutos

- Tiempo de cocción: 25 minutos

Ingredientes

- 375 gramos de harina 0000 o premezcla libre de gluten

- 86 gramos de cacao en polvo amargo

- 9 gramos de bicarbonato de sodio

- 3 gramos de sal

- 5 gramos de polvo para hornear

- 3 huevos

- 1 taza y ½ de aceite neutro

- 1 taza y ½ de buttermilk (1 1/2 taza de leche con 1 1/2 cucharada de vinagre)

- 2 cucharadas de esencia de vainilla

- 500 gramos de azúcar

Historia, tradición y pasión por uno de los postres más elegidos.

El relleno y la cobertura

- 500 cc de crema de leche

- 500 gramos de chocolate semiamargo

- 75 gramos de manteca

- 500 gramos de dulce de leche

Preparación

Paso 1

Para el buttermilk, unir 1½ taza de leche con 1½ cucharada de vinagre y dejar reposar. En paralelo, preparar un almíbar calentando el agua, el azúcar y el café. Dejar a un lado.

Paso 2

Llevar el horno a 180 °C. Enmantecar tres moldes de 22 cm, cubrir la base con papel manteca y luego aplicar un spray de aceite vegetal.

Cada 27 de enero se celebra el Día Mundial de la Torta de Chocolate.

Paso 3

Pasar por un tamiz la harina junto con el bicarbonato de sodio, la sal y el cacao amargo. Reservar la mezcla seca.

Paso 4

Unir el aceite con la esencia de vainilla, los huevos y el buttermilk hasta lograr una preparación homogénea.

Paso 5

Incorporar la mezcla de ingredientes secos en dos veces, con movimientos suaves. Sumar el azúcar y mezclar hasta integrar por completo. Distribuir la masa en partes iguales en los moldes y llevar al horno durante unos 25 minutos, o hasta que al introducir un palillo salga sin restos. Dejar enfriar sobre una rejilla.

Paso 6

Con ayuda de un pincel, embeber los bizcochos con el almíbar de café, que potencia y profundiza el sabor del cacao.

Paso 7

Para preparar las ganaches, llevar la crema de leche a fuego suave hasta que esté bien caliente, sin que llegue a hervir. Retirarla del fuego y verterla de inmediato sobre el chocolate previamente picado, mezclando hasta obtener una preparación lisa y pareja.

Un clásico con raíces antiguas.

Paso 8

A continuación, incorporar la manteca y mezclar hasta que se derrita por completo, lo que aportará una textura más sedosa y un acabado brillante a la ganache.

Paso 9

Reservar una tercera parte de la ganache y combinarla con el dulce de leche levemente tibio —calentado unos segundos en el microondas— para facilitar su integración sin que la mezcla se endurezca.

Paso 10

Conservar los dos tercios restantes de la ganache y dejarlos reposar hasta que espesen y adquieran mayor densidad. De ser posible, hacerlo a temperatura ambiente; si no, llevarla a la heladera, retirándola cada tanto para mezclarla, hasta conseguir una consistencia untuosa pero firme, apta para rellenar o cubrir la torta sin que se deslice.

La torta de chocolate es el resultado de una larga evolución culinaria ligada al cacao.

Paso 11

Armar la torta utilizando la ganache con dulce de leche como relleno y finalizar la superficie con la ganache de chocolate semiamargo.