martes 06 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de enero de 2026 - 17:48
Cocina.

Receta de tamales de chocolate: el sabor dulce de una tradición reinventada

Una opción deliciosa que combina el maíz con cacao y vainilla, convirtiendo la masaen un postre cálido y lleno de sabor para disfrutar en familia.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los tamales son un postre tradicional de la cocina mexicana con raíces ancestrales.

Los tamales son un postre tradicional de la cocina mexicana con raíces ancestrales.

El tamal de chocolate se presenta como una de las variantes más innovadoras dentro de la gastronomía tradicional, donde el maíz mantiene su esencia dulce sin perder su carácter original. Esta receta sigue respetando la técnica ancestral de cocción al vapor y el uso de la hoja de maíz, pero incorpora cacao, logrando un sabor más intenso y envolvente.

Lee además
Se caracteriza por ser un pescado ideal para festividades como Navidad.
Cocina.

Sumá el pescado a tu mesa de Navidad con este rodaballo al horno: una receta simple, paso a paso
La receta dulce más sencilla para preparar en familia estas fiestas.
Cocina.

Prepará estas galletas de Navidad siguiendo una receta simple y rápida

La fusión de masa esponjosa, chocolate semiamargo y un leve aroma a vainilla produce un plato exquisito y reconfortante para compartir con familiares y amigos.

Receta de tamal de chocolate

Con masa endulzada y relleno de chocolate es un postre perfecto para comer en cualquier momento.

Ingredientes

- Tamal de chocolate

  • 250 g de manteca de cerdo
  • 150 g de azúcar
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 700 g de harina de maíz
  • 50 g de cocoa en polvo
  • 200 ml de leche
  • 100 g de chocolate semiamargo, fundido a baño María
  • 12 hojas de maíz secas, remojadas en agua caliente
Los tamales son un postre tradicional de la cocina mexicana con raíces ancestrales.

- Salsa de vainilla

  • 250 ml de leche
  • 250 ml de crema para batir
  • 1 vaina de vainilla
  • 4 yemas de huevo
  • 80 g de azúcar

Preparación

Cómo preparar tamal de chocolate, tradición envuelta en cacao y aroma de vainilla.

Tamal de chocolate

  • Mezcla la manteca con el azúcar y el polvo de hornear hasta conseguir una crema aireada y de tono claro.
  • Añade gradualmente la harina de maíz y el cacao en polvo, intercalando con la leche, hasta lograr una masa uniforme y suave.
  • Incorpora el chocolate derretido y remueve hasta que la mezcla adquiera un color consistente y una textura ligera.
  • Lava y seca las hojas de maíz; coloca en el centro de cada hoja aproximadamente dos cucharadas de masa. Cierra formando un tamal y pliega los extremos.
  • Colócalos con el doblez hacia abajo en una vaporera y cocina al vapor durante unos 50 minutos o hasta que la masa se despegue fácilmente de la hoja.

Salsa de vainilla

  • Coloca la leche junto con la crema y la vaina de vainilla abierta en una cacerola y caliéntala a fuego medio hasta que empiece a liberar aroma.
Una versión dulce que transforma el maíz en un postre cálido y delicioso.
  • En un recipiente aparte, bate las yemas con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea.
  • Añade poco a poco la leche caliente sobre las yemas, mezclando constantemente para que no se cocinen.
  • Regresa la preparación a fuego bajo y cocina suavemente hasta que espese un poco, sin que llegue a hervir.
  • Retira la vaina de vainilla y utiliza la crema para cubrir los tamales, bañándolos uniformemente.

¿Qué son los tamales?

Los tamales son un platillo clásico que se prepara con masa de maíz, usualmente envuelta en hojas naturales y cocida al vapor. Su raíz histórica se encuentra en épocas prehispánicas, cuando el maíz constituía la base de la alimentación de las comunidades.

Con el paso de los siglos, los tamales se diversificaron en versiones saladas y dulces, incorporando ingredientes propios de cada región y reflejando las tradiciones locales. Aunque cada variante ofrece sabores y rellenos distintos, todas respetan la técnica fundamental de preparación que los caracteriza.

El tamal de chocolate representa una de las expresiones más creativas de la cocina tradicional.

¿Para qué sirve la manteca de cerdo?

La grasa de cerdo juega un papel fundamental en la preparación de los tamales, ya que contribuye a que la masa quede más suave y facilita la incorporación de aire durante el batido, logrando así una textura ligera y esponjosa después de cocinarse al vapor.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, la manteca se produce al fundir los tejidos grasos del cerdo, separando la grasa de otras estructuras del animal. La mejor calidad proviene de la panceta, mientras que la grasa obtenida de la espalda o del estómago es considerada de menor calidad.

Históricamente, la grasa de cerdo ha sido un ingrediente habitual en la gastronomía mexicana, especialmente en la preparación de diferentes tipos de masas. En el tamal de chocolate, su incorporación permite obtener una textura aireada y jugosa, mejorando la suavidad del producto final.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Sumá el pescado a tu mesa de Navidad con este rodaballo al horno: una receta simple, paso a paso

Prepará estas galletas de Navidad siguiendo una receta simple y rápida

Platos fríos para recibir el Año Nuevo: recetas rápidas, sanas y deliciosas

Menos pantallas en vacaciones: el verano como oportunidad para ordenar hábitos

Menos show y más intimidad: cómo cambiaron las propuestas de casamiento

Lo que se lee ahora
Casamiento íntimo en Purmamarca - Ph Nico Arnold video
Tendencias.

Menos show y más intimidad: cómo cambiaron las propuestas de casamiento

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Rutas intransitables (Foto de archivo).
Atención.

El estado de las rutas en Jujuy: hay cuatro cortes totales

En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán
Tiempo.

Regresan las alertas por tormentas a Jujuy: qué dice el pronóstico y cuándo lloverá

Gabriel fue atropellado y el conductor se dio a la fuga.
Irresponsabilidad.

Alto Comedero: atropellaron a un joven que volvía del pesebre y el conductor se dio a la fuga

Hallazgo del cuerpo en el canal de Perico video
Policiales.

Reconocieron el cuerpo hallado en el canal de Perico: era buscado desde el 1 de enero

Hallaron un cuerpo en el canal de la muerte de Perico video
Policiales.

Hallaron un cuerpo en el "canal de la muerte" de Perico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel