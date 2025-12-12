Tarta de mantecol: el mejor postre para estas fiestas, rápido, simple y sin horno

Si estás buscando un postre fácil, rendidor y que no te haga prender el horno en pleno diciembre , esta tarta fría de Mantecol sacada de las Recetas de la Abuela es ideal . Se arma en pocos pasos, se deja en la heladera y listo: tenés un postre cremoso, bien argentino y perfecto para compartir en las mesas de las Fiestas de Fin de año, o en cualquier momento de "antojos".

200 g de galletitas de vainilla (o las que tengas a mano)

Es un postre perfecto para hacer con anticipación : se deja listo en la heladera y el día de la fiesta solo lo sacás, decorás un poco más… y a la mesa.

Para una versión más “navideña”, podés sumar unas nueces picadas al relleno.

Si querés que el relleno quede más firme , podés hidratar 1 sobrecito de gelatina sin sabor y agregarlo tibio a la mezcla de queso y Mantecol antes de sumar la crema.

Llevar a la heladera por lo menos 4 horas (ideal de un día para el otro) para que tome buena consistencia.

Decorar por arriba con trocitos de Mantecol, chocolate, nueces o lo que tengas.

Volcar encima toda la crema de Mantecol y emparejar con una espátula o cuchara.

Sacar la base de galletitas de la heladera.

Integrar por último la crema batida , con movimientos envolventes, para que quede aireado y liviano.

Desmenuzar el Mantecol con las manos o cortarlo en cubitos chicos e incorporarlo a la mezcla de queso crema. Podés dejar algunos pedacitos más grandes para sentirlos al morder.

En otro bowl, mezclar el queso crema con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta que quede liso.

En un bowl, batir la crema de leche hasta que tome cuerpo (tipo chantilly suave). Reservar.

Llevar a la heladera mientras preparás el relleno, así se afirma.

Volcar esa mezcla en un molde para tarta desmontable o fuente, y presionar bien la base (y si querés un poco en los bordes).

Mezclar las migas con la manteca derretida hasta lograr una especie de “arena húmeda”.

Procesar las galletitas hasta que queden bien molidas (si no tenés procesadora, las ponés en una bolsa y las aplastás con un palote o vaso).

80 g de azúcar impalpable (puede ser un poco menos si te gusta menos dulce)

250 g de Mantecol (aprox. una tableta chica y algo más)

200 g de crema de leche (para batir)

