viernes 12 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de diciembre de 2025 - 16:11
Las recetas de la abuela.

Tarta de mantecol: el mejor postre para estas fiestas, rápido, simple y sin horno

Con base de galletitas y relleno de queso crema, este postre se deja en la heladera y está listo para servir en la mesa de la Fiestas de fin de año.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Tarta de mantecol: el mejor postre para estas fiestas, rápido, simple y sin horno

Tarta de mantecol: el mejor postre para estas fiestas, rápido, simple y sin horno

Tarta de mantecol: el mejor postre para estas fiestas, rápido, simple y sin horno

Tarta de mantecol: el mejor postre para estas fiestas, rápido, simple y sin horno

Si estás buscando un postre fácil, rendidor y que no te haga prender el horno en pleno diciembre, esta tarta fría de Mantecol sacada de las Recetas de la Abuela es ideal. Se arma en pocos pasos, se deja en la heladera y listo: tenés un postre cremoso, bien argentino y perfecto para compartir en las mesas de las Fiestas de Fin de año, o en cualquier momento de "antojos".

Lee además
Una campaña para Navidad: doná los adornos que ya no uses y llevá las Fiesta a otras familias
Sociedad.

Una campaña para Navidad: doná los adornos que ya no uses y llevá las Fiesta a otras familias
Una receta ideal para el fin de año: Mousse de ponche navideño.
Cocina.

Una receta ideal para el fin de año: Mousse de ponche navideño

Ingredientes

Para la base

  • 200 g de galletitas de vainilla (o las que tengas a mano)

  • 80 g de manteca derretida

Para el relleno

  • 500 g de queso crema

  • 200 g de crema de leche (para batir)

  • 250 g de Mantecol (aprox. una tableta chica y algo más)

  • 80 g de azúcar impalpable (puede ser un poco menos si te gusta menos dulce)

  • 1 cdita de esencia de vainilla

Para decorar (opcional)

  • Pedacitos de Mantecol

  • Chips de chocolate o granas

  • Nueces o maní triturado

IA (3)

PASO A PASO

1. Preparar la base

  • Procesar las galletitas hasta que queden bien molidas (si no tenés procesadora, las ponés en una bolsa y las aplastás con un palote o vaso).

  • Mezclar las migas con la manteca derretida hasta lograr una especie de “arena húmeda”.

  • Volcar esa mezcla en un molde para tarta desmontable o fuente, y presionar bien la base (y si querés un poco en los bordes).

  • Llevar a la heladera mientras preparás el relleno, así se afirma.

2. Hacer el relleno cremoso

  • En un bowl, batir la crema de leche hasta que tome cuerpo (tipo chantilly suave). Reservar.

  • En otro bowl, mezclar el queso crema con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta que quede liso.

  • Desmenuzar el Mantecol con las manos o cortarlo en cubitos chicos e incorporarlo a la mezcla de queso crema. Podés dejar algunos pedacitos más grandes para sentirlos al morder.

  • Integrar por último la crema batida, con movimientos envolventes, para que quede aireado y liviano.

3. Armar la tarta

  • Sacar la base de galletitas de la heladera.

  • Volcar encima toda la crema de Mantecol y emparejar con una espátula o cuchara.

  • Decorar por arriba con trocitos de Mantecol, chocolate, nueces o lo que tengas.

  • Llevar a la heladera por lo menos 4 horas (ideal de un día para el otro) para que tome buena consistencia.

Los consejos de la abuela

  • Si querés que el relleno quede más firme, podés hidratar 1 sobrecito de gelatina sin sabor y agregarlo tibio a la mezcla de queso y Mantecol antes de sumar la crema.

  • Para una versión más “navideña”, podés sumar unas nueces picadas al relleno.

  • Es un postre perfecto para hacer con anticipación: se deja listo en la heladera y el día de la fiesta solo lo sacás, decorás un poco más… y a la mesa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una campaña para Navidad: doná los adornos que ya no uses y llevá las Fiesta a otras familias

Una receta ideal para el fin de año: Mousse de ponche navideño

Comer menos antes de las fiestas no funciona: una nutricionista explica el porqué

Cómo hacer el mejor Vitel Toné: pasos fáciles y el secreto de las recetas de la abuela

Sorpresivo aumento del lechón para las Fiestas: a cuánto se fue

Lo que se lee ahora
Ingreso a primer año: hoy publican los listados y arranca la inscripción en Jujuy (Imagen realizada con IA)
Educación.

Ingreso a primer año: publicaron los listados y arranca la confirmacion de la inscripción en Jujuy

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Dolor por la muerte de un cantante de cumbia.
Espectáculos.

Dolor por la muerte de un reconocido cantante de cumbia

Belén Bellone, la jujeña que llega al mejor hospital del mundo. video
¡Felicidades!

Belén Bellone, la médica jujeña que llegó al mejor hospital del mundo

El cierre energético del año que impulsa a destrabar objetivos y activar cambios.
Astrología.

¿Qué es el portal 12/12 y por qué tenerlo en cuenta para cumplir tus objetivos?

Encontraron más de 16 mil huellas de dinosaurios cerca de Jujuy
Hallazgo.

Encontraron más de 16 mil huellas de dinosaurios en Bolivia

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel