Esto le pasa al cuerpo si comes chocolate todos los días, según expertos

¿Qué le sucede al cuerpo si se come chocolate todos los días?

Los estudios también revelan que consumir chocolate oscuro de forma frecuente podría reducir en un 27% las probabilidades de padecer presión alta y en un 31% el riesgo de tromboembolismo venoso, una afección caracterizada por la formación de coágulos.

El consumo moderado de chocolate oscuro reduce el riesgo de hipertensión y tromboembolismo venoso.

Por otro lado, investigaciones realizadas por la Clínica Cleveland, en Estados Unidos, señalaron que los flavonoles presentes en el cacao tienen el potencial de disminuir los niveles de colesterol y mejorar la respuesta del cuerpo a la insulina, lo cual podría colaborar en la prevención de la diabetes.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el chocolate negro aporta una cantidad considerable de calorías y contiene grasas saturadas, por lo que su consumo debe ser moderado y en porciones controladas para evitar efectos no deseados.

Alivio de los cólicos menstruales y aporte de magnesio

El chocolate amargo no solo se valora por su contenido de flavonoides, sino también por ser una fuente rica de magnesio. Una porción de 50 gramos puede cubrir aproximadamente el 27% de la ingesta diaria recomendada de este mineral, en contraste con el 7% que ofrece la misma cantidad de chocolate con leche.

Una porción de chocolate oscuro cubre hasta el 33% de la ingesta diaria recomendada de hierro.

El magnesio desempeña un papel clave en la salud muscular, favoreciendo la relajación de los músculos, incluidos los del útero. Esto ayuda a entender por qué muchas personas que atraviesan el ciclo menstrual encuentran alivio en los dolores menstruales al consumir chocolate negro en esos días.

Estudios científicos respaldan esta conexión, señalando al magnesio como un nutriente esencial en la disminución de molestias durante la menstruación.

Mantener los niveles saludables de hierro

El hierro también se encuentra en cantidades notables dentro del chocolate negro. Una ración de 50 gramos cubre cerca del 33% del requerimiento diario recomendado de este mineral esencial para evitar la anemia y sostener los niveles de energía.

El chocolate negro ayuda a aliviar los cólicos menstruales gracias a su alto contenido de magnesio.

De acuerdo con la Clínica Cleveland, el chocolate oscuro representa una alternativa valiosa para quienes necesitan aumentar su ingesta de hierro, especialmente en grupos vulnerables a su déficit. Para potenciar la absorción de este mineral, se aconseja consumir el chocolate junto con alimentos ricos en vitamina C, como el kiwi. En cambio, el chocolate con leche aporta apenas un 6% del hierro diario recomendado por una porción similar.

Influencia del chocolate en la función cognitiva y el estado de ánimo

Los flavonoides también influyen positivamente en el funcionamiento cerebral. Investigaciones realizadas en 2020 encontraron que el consumo habitual de chocolate negro mejora la memoria, la concentración y el desempeño mental, gracias a un aumento del flujo sanguíneo cerebral.

Los antioxidantes que contiene el cacao contribuyen a proteger contra el estrés oxidativo, un factor vinculado al deterioro cognitivo. Además de sus beneficios físicos, se ha comprobado que el chocolate con alto contenido de cacao puede aliviar estados emocionales negativos, un efecto que se atribuye a los polifenoles, los cuales reducen los niveles de cortisol, la hormona relacionada con el estrés.

PEl chocolate oscuro mejora la memoria, la atención y el bienestar emocional por su efecto en la función cerebral.

Una investigación realizada en 2021 evidenció que consumir diariamente chocolate oscuro con un 85% de cacao durante tres semanas favorece el estado emocional, en comparación con chocolates con menor concentración de cacao o grupos de referencia.

Comparativa nutricional entre chocolate negro, con leche y blanco

El contenido nutricional varía significativamente según el tipo de chocolate. El chocolate oscuro, con un porcentaje de cacao entre 70 y 85%, destaca por su mayor cantidad de fibra, magnesio y hierro, alcanzando aproximadamente 6 gramos de fibra, 114 mg de magnesio y 6 mg de hierro en una porción de 50 gramos.

Asimismo, posee menos azúcar (12 gramos) frente al chocolate con leche (25 gramos) y el chocolate blanco (30 gramos) en la misma cantidad. Por su parte, el chocolate con leche y el blanco contienen niveles más elevados de azúcar, menor cantidad de fibra y una menor concentración de minerales esenciales como magnesio e hierro.

El chocolate negro contiene menos azúcar y más fibra, magnesio e hierro que el chocolate con leche o blanco.

El chocolate blanco, en particular, prácticamente no aporta estos nutrientes, ya que está compuesto únicamente por manteca de cacao y carece de sólidos de cacao. Sin embargo, todas las variedades contienen niveles elevados de grasas totales y grasas saturadas, lo que hace fundamental moderar su consumo para no superar los límites recomendados diariamente.

Precauciones y posibles efectos adversos del consumo frecuente de chocolate

Aunque los beneficios asociados al chocolate se relacionan principalmente con el chocolate oscuro, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, existe un riesgo cuando se consume en exceso o se opta por versiones con alto contenido de azúcares y grasas.

Las inquietudes más relevantes giran en torno al incremento del colesterol y al potencial peligro para la salud cardiovascular, derivados del alto contenido de grasas saturadas. Por otra parte, estudios han señalado que el consumo habitual de chocolate oscuro puede implicar una mayor exposición a metales tóxicos como el plomo y el cadmio, ya que se han detectado estos elementos en diversas marcas reconocidas.

El consumo excesivo de chocolate puede aumentar el colesterol y la exposición a metales pesados como plomo y cadmio.

El consumo elevado de estos metales pesados puede impactar negativamente el crecimiento en niños, debilitar las defensas del organismo y perjudicar la función de los riñones. Además, la cafeína contenida en el chocolate oscuro puede intensificar síntomas de reflujo gastroesofágico o acidez estomacal en personas susceptibles.

Asimismo, quienes presentan alergias al cacao o a alguno de los componentes del chocolate deben abstenerse de consumirlo. El secreto está en la moderación y en optar por chocolates oscuros de buena calidad.