martes 13 de enero de 2026

13 de enero de 2026 - 18:15
Receta de canastas de chocolate y frutas rojas: el postre que une sabor y propiedades naturales

Un dulce sofisticado y fácil de preparar, que combina frescura, textura y nutrientes en cada porción. Seguí el paso a paso y disfrútalo en familia.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Las canastas con chocolate se volvieron en una alternativa muy llamativa para quienes desean un postre elegante sin complicarse con recetas elaboradas. Su atractivo radica en la finura del chocolate trabajado y en el contraste de color que aportan los frutos rojos incluidos en el interior. Guarda esta receta para sorprender a tu familia.

En esta preparación, el chocolate —ya sea negro o con leche— se une a una crema delicada de fresa, consiguiendo un balance perfecto entre dulzura y profundidad de sabor. Al emplear globos como molde, se obtiene una estructura ligera y aireada, ideal para presentar en encuentros, celebraciones especiales o como broche final de una comida elegante.

Un postre que puedes combinar a tu gusto.

Más allá de su atractivo visual, el postre incorpora frutas frescas que aportan textura y un toque más natural al conjunto. El resultado es una experiencia completa, que destaca tanto por su sabor como por su presentación refinada.

Receta de canastas de chocolate

Su elaboración es sencilla y veloz: apenas requerirás 30 minutos de preparación y otros 30 de enfriado en la nevera. Al terminar, obtendrás un total de ocho porciones listas para servir.

Los frutos rojos son el complemento perfecto por su aporte vitamínico.

Ingredientes

  • 250 g de chocolate oscuro o chocolate con leche
  • 1 de crema para batir
  • 1 taza de mermelada de fresa
  • ½ taza de fresas cortadas en rebanadas
  • ½ taza de zarzamoras
  • ½ taza de frambuesas
Preparación

  • Comience temperando el chocolate, ya sea negro o con leche, y luego infle suavemente ocho globos con forma esférica.
  • Tome un globo y sumérjalo en el chocolate derretido, retírelo y, tras esperar unos 10 segundos, vuelva a cubrirlo con otra capa de chocolate. Repita este procedimiento con los globos restantes.
  • Una vez finalizado, colóquelos sobre una bandeja forrada con papel encerado y lleve al refrigerador durante 30 minutos para que el chocolate se endurezca.
  • Pinche los globos con una aguja para desinflarlos y retire con cuidado, dejando listas las cestas de chocolate, que deberán mantenerse en el refrigerador hasta su uso.
Canastas de chocolate con frutos rojos, una receta creativa con propiedades naturales.
  • Aparte, bata la crema para montar durante aproximadamente 10 minutos hasta que adquiera consistencia; incorpore la mermelada de fresa y continúe batiendo por 3 minutos más. Reserve la preparación.
  • Con ayuda de una manga pastelera equipada con boquilla rizada, llene cada canasta de chocolate con la crema preparada. Termine decorando con fresas, zarzamoras y frambuesas para aportar color y frescura al postre.

Frutos rojos: sabor y beneficios naturales

Las fresas se destacan por ser ricas en vitamina C, antioxidantes y fibra, nutrientes que ayudan a reforzar las defensas del organismo y a mantener la piel saludable, además de añadir un toque de frescura y color al postre.

Un postre elegante que combina técnica sencilla, sabores frescos y beneficios nutricionales en cada bocado.

Por su parte, las frambuesas son conocidas por su contenido de fibra y compuestos antioxidantes, que favorecen la digestión y protegen las células del estrés oxidativo. Su sabor ligeramente ácido funciona como un contrapunto natural en recetas dulces, equilibrando el perfil de sabor de manera armoniosa.

Las zarzamoras aportan minerales y compuestos antioxidantes que contribuyen al buen funcionamiento del corazón y al bienestar general. En conjunto con las otras frutas, no solo realzan el sabor del postre, sino que también suman beneficios nutricionales, transformando la receta en una combinación perfecta de disfrute y equilibrio saludable.

