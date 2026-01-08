jueves 08 de enero de 2026

8 de enero de 2026 - 16:56
Cocina.

Pollo al horno con brócoli y queso: una receta simple y saludable tras las fiestas

Ideal para retomar una alimentación equilibrada después de los excesos navideños, esta receta combina practicidad, sabor y pocos ingredientes.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Pollo al horno con brócoli y queso.

Pollo al horno con brócoli y queso.

Retomar hábitos de alimentación saludable suele ser la meta de muchas personas tras la Navidad. La mejor forma de equilibrar la dieta es optar por una receta nutritiva y balanceada. Un ejemplo sencillo y sano es preparar pollo al horno acompañado de brócoli y espolvoreado con queso rallado.

No solo se trata de una preparación rápida y práctica, sino también de un plato sabroso y capaz de impresionar a cualquier comensal. Además, incorpora ingredientes que aportan proteínas, vitaminas y minerales, junto con fibra y carbohidratos de calidad.

Una opción saludable es el pollo al horno con brócoli y queso rallado.

El pollo al horno con brócoli y queso gratinado se presenta como una opción irresistible para quienes buscan un plato reconfortante y fácil de hacer. La combinación del pollo tierno, el brócoli recién cocido y la capa dorada de queso ofrece una experiencia culinaria completa y satisfactoria.

Esta receta proviene de la tradición doméstica internacional y se distingue por su adaptabilidad en la mesa. El brócoli aporta un toque fresco, mientras que el queso gratinado brinda cremosidad; por su parte, el pollo horneado garantiza una carne jugosa y suave. Generalmente se sirve como plato principal y combina perfectamente con arroz, puré de papa o una ensalada fresca y ligera.

Receta de pollo al horno con brócoli y queso rallado

El Pollo al horno con brócoli y queso rallado se puede conservar en refrigeración, en un recipiente hermético, durante dos a tres días.

El pollo al horno con brócoli y queso rallado se destaca por su simplicidad en los ingredientes y la facilidad de su elaboración.

La preparación consiste en cocinar el pollo junto con el brócoli y cubrirlo con queso, permitiendo que se forme una corteza dorada y fundente. El plato final resulta nutritivo, balanceado y lleno de sabor, ideal para una comida reconfortante sin complicaciones.

El pollo al horno con brócoli y queso rallado es una opción irresistible para quienes buscan una comida reconfortante y sencilla.

Tiempo de preparación

El plato se prepara en aproximadamente 40 a 45 minutos, distribuidos de la siguiente manera:

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción en horno: 25-30 minutos

Ingredientes

  • Cuatro pechugas de pollo (pueden usarse muslos)
  • Un brócoli grande
  • 150 gramos de queso rallado (mozzarella, cheddar o el de tu preferencia)
  • Dos dientes de ajo picados
  • Una cebolla pequeña (opcional)
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • Una cucharadita de pimentón dulce (opcional)
  • Dos cucharadas de aceite de oliva
  • 50 mililitros de nata o crema de leche (opcional, para un resultado más cremoso)
Los platos fáciles de preparar, rápidos y saludables se convierten en la opción perfecta para contrarrestar los excesos gastronómicos.

Receta de pollo al horno con brócoli y queso rallado, paso a paso

  • Precalentar el horno a 200°C para dejarlo listo antes de colocar los ingredientes.
  • Lavar el brócoli y separar en pequeños ramilletes para que se cocinen de manera pareja.
  • Cortar las pechugas de pollo en tiras o porciones medianas, asegurando una cocción uniforme.
  • Picar muy fino los dientes de ajo y la cebolla, si se decide incorporarlos.
  • En una sartén amplia, calentar aceite de oliva y añadir el ajo y la cebolla; sofriendo durante dos minutos antes de incorporar el pollo, dorándolo por fuera pero sin cocinarlo por completo.
  • Distribuir el pollo y el brócoli en una fuente apta para horno.
  • Condimentar con sal, pimienta al gusto y, si se desea, espolvorear un poco de pimentón dulce.
  • Si se busca un acabado más cremoso, se puede rociar nata o crema de leche sobre el pollo y el brócoli antes de hornear.
Pollo al horno con brócoli y queso rallado, una receta irresistible para volver a comer sano después de Navidad.
  • Espolvorear queso rallado de manera uniforme sobre toda la preparación.
  • Llevar al horno durante aproximadamente 25 a 30 minutos, hasta que el queso se funda, adquiera un tono dorado y burbujee, y el pollo esté completamente cocido. Es recomendable no abrir la puerta del horno mientras se cocina, para conservar la humedad.
  • Dejar reposar la fuente unos minutos antes de servir. Para un mejor resultado, conviene usar queso recién rallado y evitar que haya exceso de líquido en la bandeja.
  • Si se quiere añadir una corteza crujiente, se puede mezclar pan rallado con el queso antes de hornear.

