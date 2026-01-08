Pollo al horno con brócoli y queso: una receta simple y saludable tras las fiestas

Retomar hábitos de alimentación saludable suele ser la meta de muchas personas tras la Navidad . La mejor forma de equilibrar la dieta es optar por una receta nutritiva y balanceada. Un ejemplo sencillo y sano es preparar pollo al horno acompañado de brócoli y espolvoreado con queso rallado .

No solo se trata de una preparación rápida y práctica , sino también de un plato sabroso y capaz de impresionar a cualquier comensal . Además, incorpora ingredientes que aportan proteínas, vitaminas y minerales , junto con fibra y carbohidratos de calidad.

El pollo al horno con brócoli y queso gratinado se presenta como una opción irresistible para quienes buscan un plato reconfortante y fácil de hacer . La combinación del pollo tierno, el brócoli recién cocido y la capa dorada de queso ofrece una experiencia culinaria completa y satisfactoria.

Esta receta proviene de la tradición doméstica internacional y se distingue por su adaptabilidad en la mesa . El brócoli aporta un toque fresco , mientras que el queso gratinado brinda cremosidad ; por su parte, el pollo horneado garantiza una carne jugosa y suave . Generalmente se sirve como plato principal y combina perfectamente con arroz, puré de papa o una ensalada fresca y ligera .

Receta de pollo al horno con brócoli y queso rallado

La preparación consiste en cocinar el pollo junto con el brócoli y cubrirlo con queso, permitiendo que se forme una corteza dorada y fundente. El plato final resulta nutritivo, balanceado y lleno de sabor, ideal para una comida reconfortante sin complicaciones.

Tiempo de preparación

El plato se prepara en aproximadamente 40 a 45 minutos, distribuidos de la siguiente manera:

Preparación: 15 minutos

Cocción en horno: 25-30 minutos

Ingredientes

Cuatro pechugas de pollo (pueden usarse muslos)

Un brócoli grande

150 gramos de queso rallado (mozzarella, cheddar o el de tu preferencia)

Dos dientes de ajo picados

Una cebolla pequeña (opcional)

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Una cucharadita de pimentón dulce (opcional)

Dos cucharadas de aceite de oliva

50 mililitros de nata o crema de leche (opcional, para un resultado más cremoso)

Receta de pollo al horno con brócoli y queso rallado, paso a paso

Precalentar el horno a 200°C para dejarlo listo antes de colocar los ingredientes.

Lavar el brócoli y separar en pequeños ramilletes para que se cocinen de manera pareja.

Cortar las pechugas de pollo en tiras o porciones medianas, asegurando una cocción uniforme.

Picar muy fino los dientes de ajo y la cebolla, si se decide incorporarlos.

En una sartén amplia, calentar aceite de oliva y añadir el ajo y la cebolla; sofriendo durante dos minutos antes de incorporar el pollo, dorándolo por fuera pero sin cocinarlo por completo.

Distribuir el pollo y el brócoli en una fuente apta para horno.

. Condimentar con sal, pimienta al gusto y, si se desea, espolvorear un poco de pimentón dulce .

Si se busca un acabado más cremoso, se puede rociar nata o crema de leche sobre el pollo y el brócoli antes de hornear.

