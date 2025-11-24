Cómo prevenir y reducir el riesgo de un segundo infarto: las recomendaciones de cardiólogos

Un ataque al corazón es una experiencia que puede dejar muy asustada a la persona que lo padeció. Además de todas las responsabilidades y problemas de la vida diaria, los pacientes se empiezan a preocupar mucho ya que corren el peligro de volver a sufrir un infarto . Los detalles, en la nota.

Alarma Científicos revelan lo que le pasa al cerebro después de una noche sin dormir

Salud. ¿Por qué siempre estoy congestionado? El problema que afecta a miles de jujeños

Según datos de la Fundación Española del Corazón, la principal causa de los fallecimientos es el infarto de miocardio que representa más del 50% de la mortalidad cardiovascular total, seguido de cerca por el ACV.

Se trata de un problema de salud de primera magnitud que en gran medida, se puede prevenir, según señala José Ramón de Berrazueta, académico de la Real Academia Nacional de Medicina de España (Ranme) especializado en Cardiología.

Quienes hayan sufrido de un primer ataque cardíaco, tienen más probabilidad de volver a sufrirlo y es posible que los síntomas del primero, no sean iguales a las del segundo. Uno de cada 5 pacientes tiene un nuevo ataque cardíaco en el primer año y la gravedad puede aumentar cada vez , por lo que la prevención es absolutamente necesaria.

Los pacientes deben entender que la medicación sola, no tendrá buenos resultados si es que no se cambian los hábitos que los pusieron en riesgo en un inicio. Además, se deben conocer los síntomas de alerta como:

Opresión en el pecho

Dolor de pecho que se extiende hasta el brazo y/o mandíbula

Falta de aliento

Confusión y mareo

Sudoración

Náuseas

Sensación de acidez en el estómago

La recomendación de José Abellán, cardiólogo intervencionista en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena en Murcia es:

Hacer 2-3 días de entrenamiento de fuerza

Hacer 2-3 sesiones de ejercicio aeróbico: Además, Abellán recuerda la importancia de mantenerse activo durante todo el día, evitar largos periodos de tiempo sentados, caminar más cada día y cuidar la alimentación porque también es importante.

También recomienda reducir el consumo de bebidas azucaradas y jugos de fruta, tomar agua o jugos no azucarados, evitar el consumo de sal, evitar alimentos industriales y procesados, evitar fumar, sustituir los dulces por fruta fresca como alternativa saludable, intentar incluir en la dieta 5 porciones de frutas y verduras al día y hacer controles periódicos.

Los alimentos para proteger la salud del corazón

Para mantener la salud del corazón, es importante que estos alimentos formen parte de una dieta saludable y variada.

Nueces: son una fuente rica en antioxidantes, fibra, proteínas y ácidos grasos omega-3. Incluir un puñado de nueces al menos tres veces por semana puede reducir el colesterol, los triglicéridos y la glucemia.

Rúcula: este vegetal de hoja verde es bajo en oxalatos y rico en nitratos, que promueven la producción de óxido nítrico, esencial para la elasticidad y buena función de las arterias.

Avena: contiene beta-glucanos, un tipo de fibra que ayuda a reducir el colesterol y mejora la saciedad.

Arándanos: repletos de polifenoles, compuestos antiinflamatorios y antioxidantes, favorecen la salud arterial y tienen bajo índice glucémico.

Manzana: se considera un buen alimento para el corazón debido a su alto contenido de pectina, una fibra que reduce la absorción de grasas y previene enfermedades cardiovasculares.

Aceite de oliva: es un buen alimento para el corazón, ya que es rico en vitamina E, omega-3 y omega-6, que son nutrientes que promueven el aumento del colesterol "bueno" HDL y reducen el colesterol "malo" LDL en la sangre, mejorando la circulación sanguínea y ayudando a prevenir la aterosclerosis.