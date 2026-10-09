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9 de octubre de 2026 - 07:12
Salud.

"El cáncer de mama es la enfermedad maligna más frecuente en Jujuy", aseguró un oncólogo jujeño

El oncólogo Alejandro Salvatierra remarcó la importancia del diagnóstico precoz y explicó por qué no hay que esperar a octubre para hacerse controles.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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El cáncer de mama es la enfermedad maligna más frecuente en el mundo, en Argentina y también en Jujuy, según explicó el médico oncólogo Alejandro Salvatierra, MP 3119. En ese sentido, remarcó que el diagnóstico precoz sigue siendo la herramienta fundamental para mejorar las tasas de curación.

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El especialista destacó el valor de las campañas de concientización y la difusión, pero también insistió en que los controles no deberían concentrarse únicamente en octubre, sino sostenerse durante todo el año.

La importancia del diagnóstico precoz

Salvatierra explicó que actualmente se logra diagnosticar más gracias a las campañas y a la información que llega a la población. Para el oncólogo, el objetivo principal es detectar la enfermedad “en la etapa más temprana posible”, porque de esa manera se consiguen las mayores tasas de curación.

En el caso del cáncer de mama, remarcó que la mamografía permite encontrar lesiones que todavía no se palpan. “Cuando una paciente se palpa la enfermedad, ya un año antes la podríamos haber visto en la mamografía”, señaló.

Por eso, insistió en la necesidad de sostener los controles anuales y no esperar a que aparezca un síntoma. Mientras más pequeña se detecta la enfermedad, mayores son las posibilidades de curación.

“Cuando se diagnostica temprano, las tasas de curación son alrededor del 99%”

El oncólogo también habló del cambio en la mirada social sobre el diagnóstico. Durante mucho tiempo, el cáncer estuvo asociado casi automáticamente a una consecuencia letal, pero Salvatierra remarcó que hoy el escenario es distinto, especialmente cuando se llega temprano.

Mientras más temprano se diagnostican, las tasas de curación son alrededor del 99% cuando se diagnostican temprano, explicó. Mientras más temprano se diagnostican, las tasas de curación son alrededor del 99% cuando se diagnostican temprano, explicó.

Si bien aclaró que el cáncer de mama es una enfermedad amplia y que hay muchos factores que influyen en el pronóstico, sostuvo que incluso las enfermedades biológicamente más agresivas tienen un momento en el que son pequeñas. “Ahí es donde apuntamos”, indicó.

Factores de riesgo y hábitos de prevención

Salvatierra explicó que existen factores de riesgo generales, no solo para el cáncer de mama, sino también para otras enfermedades malignas. Entre ellos mencionó el sobrepeso y la obesidad, que están relacionados con cáncer de mama, útero, ovario y colon.

En esa línea, señaló que las recomendaciones de la mayoría de las sociedades científicas y de la Organización Mundial de la Salud incluyen mantener un índice de masa corporal dentro de valores normales y realizar actividad física.

La recomendación actual, según detalló, es hacer 30 minutos diarios de ejercicio aeróbico y sumar actividad de intensidad moderada. Incluso mencionó que estudios recientes sobre cáncer de colon curado muestran que el ejercicio mejora la sobrevida.

Es la enfermedad maligna más frecuente en Jujuy y el mundo

El médico reconoció que octubre suele generar un fuerte movimiento de campañas, historias de vida y consultas, pero sostuvo que sería ideal distribuir esa conciencia durante todo el año.

La realidad es que es la enfermedad maligna más frecuente en el mundo, más frecuente en Argentina y más frecuente en Jujuy, remarcó sobre el cáncer de mama. La realidad es que es la enfermedad maligna más frecuente en el mundo, más frecuente en Argentina y más frecuente en Jujuy, remarcó sobre el cáncer de mama.

Salvatierra valoró que octubre sirva para acercar información y animar a más personas a realizarse estudios. Sin embargo, insistió en que la prevención debe sostenerse más allá de una fecha puntual.

También pidió derribar algunos mitos sobre la mamografía. Señaló que puede molestar o doler un poco en algunos casos, pero remarcó que el beneficio es mucho mayor. “Las dosis de irradiación son tan ínfimas en una mamografía que no van a cambiar absolutamente nada y el beneficio es tan grande que te puede salvar la vida”, sostuvo.

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