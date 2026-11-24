Valentina Díaz, Reina Hispanoamericana Jujuy 2026 , obtuvo el título de Segunda Finalista en el certamen nacional realizado en La Plata, Buenos Aires. La joven, que estudia Arquitectura en Córdoba y se dedica al modelaje desde pequeña , contó cómo fue su preparación y destacó la posibilidad de representar la identidad cultural de la provincia.

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Su camino en los certámenes de belleza comenzó a principios de año, cuando se presentó a un casting en Córdoba y quedó como primera finalista de Reina Hispanoamericana Córdoba. Tras esa experiencia, recibió la propuesta del coach Lucas Vargas para representar a Jujuy.

“Yo pasé toda mi infancia en Jujuy. Me encantaría poder representar en este certamen cultural a mi Jujuy”, recordó sobre aquella oportunidad.

Desde marzo comenzó una preparación que incluyó clases de pasarela, oratoria, imagen y peinado, además de sesiones fotográficas y encuentros con diseñadores locales.

Un certamen de belleza con identidad jujeña

Uno de los principales objetivos de Valentina y su equipo fue llevar al escenario nacional prendas confeccionadas por diseñadores de la provincia.

“Como es un certamen cultural que habla mucho de la cultura de cada provincia, nosotros queríamos mostrar diseños jujeños”, explicó.

Entre las propuestas se destacó el trabajo de Lucas Díaz, responsable del traje típico inspirado en el carnaval y la Pachamama, y de Las Tres Reinas, que participaron en la confección de los vestidos de gala.

La competencia se desarrolló en noviembre y contó con diferentes instancias de evaluación. Durante los días de concentración, las candidatas fueron valoradas por su desenvolvimiento, oratoria, imagen y conocimientos sobre la cultura de sus provincias.

Valentina Díaz obtuvo el título de Segunda Finalista en Reina Hispanoamericana Argentina 2026

“Es mucho más, es una belleza con propósito, ya que no solamente es el físico, lo que vos vestís y todo, sino también cómo hablás”, sostuvo.

Valentina logró avanzar al grupo de seis finalistas y posteriormente al de las tres mejores participantes. Durante la última instancia, debió responder una pregunta relacionada con la inteligencia artificial.

Además, como parte de la presentación de talentos, interpretó una coreografía de “Jujuy mujer”, que preparó durante un mes junto a su amiga y profesora Larita Arena.

El objetivo de impulsar el talento de los emprendedores jujeños

Actualmente, Valentina cursa el tercer año de Arquitectura en Córdoba y pretende combinar su formación profesional con el modelaje y las oportunidades que le brindan los certámenes.

Valentina Díaz obtuvo el título de Segunda Finalista en Reina Hispanoamericana Argentina 2026

“En un futuro me encantaría no solo ser arquitecta, sino poder seguir con esto del modelaje. Me encanta poder hablar, transmitir”, manifestó.

Tras finalizar su participación nacional, la joven tiene previsto regresar a la provincia una vez que termine sus compromisos académicos. Entre sus objetivos se encuentra exhibir los trajes que utilizó durante la competencia y dar mayor visibilidad al trabajo de los diseñadores y emprendedores locales.

“Me gustaría ir mostrándolos para que se puedan conocer todos los talentos de Jujuy”, concluyó.