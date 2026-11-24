Valentino Tahiel Flores tiene 7 meses y está desaparecido.

Una intensa búsqueda se lleva adelante en Jujuy para dar con el paradero de Valentino Tahiel Flores, un bebé de apenas 7 meses que se encuentra desaparecido desde el pasado sábado 21 de noviembre de 2026. El CINDAC difundió el pedido de búsqueda y solicitó la colaboración de la comunidad.

Según la información oficial, la denuncia por su desaparición fue radicada este martes 24 de noviembre. El pequeño tiene domicilio en la localidad de Perico, provincia de Jujuy.

Cómo es Valentino Tahiel Flores, el bebé desaparecido en Jujuy El CINDAC brindó las características físicas y la vestimenta del bebé para facilitar su identificación y contribuir con la búsqueda.

Valentino Tahiel Flores tiene 7 meses, es de tez morocha y cabello negro. Al momento de su desaparición vestía un jardinero de color beige con blanco.

Hasta el momento, no se difundieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo su desaparición. Dónde comunicarse si tienen información sobre Valentino Desde el organismo solicitaron la colaboración de toda la comunidad para obtener datos que permitan localizar al bebé. Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse a los siguientes números: Línea de emergencias: 911.

Teléfono: 388-6860239.

Teléfono: 388-828607.

También pueden acercarse a la unidad policial más cercana.

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