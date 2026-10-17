Lavado de manos: los 6 pasos para hacerlo bien y evitar enfermedades

El lavado de manos es una acción cotidiana que parece sencilla , pero no siempre se realiza correctamente. En el marco del Día Mundial del Lavado de Manos, que se conmemora cada 15 de octubre, especialistas en salud explicaron cuáles son los errores más habituales y cómo incorporar este hábito para prevenir enfermedades.

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Alejandra Cruz, enfermera universitaria, y Luciana Caucota, promotora de la salud, visitaron Canal 4 y realizaron una demostración práctica sobre la técnica correcta. Ambas remarcaron que no alcanza con mojarse las manos, colocarse jabón y enjuagarse rápidamente.

Durante la entrevista, las especialistas explicaron que el secreto de una buena higiene está en la fricción y en prestar atención a las zonas que generalmente se olvidan.

Colocar ambas manos bajo el agua corriente antes de aplicar el jabón.

2. Aplicar jabón y generar espuma

Frotar palma contra palma hasta distribuir el jabón.

3. Limpiar el dorso y entre los dedos

Entrelazar los dedos y frotar las zonas donde suelen quedar restos de suciedad.

4. No olvidar pulgares, uñas y muñecas

Limpiar alrededor de los pulgares, las yemas de los dedos y las muñecas.

5. Enjuagar bien

Retirar completamente el jabón bajo el agua corriente.

6. Secar las manos correctamente

Utilizar una toalla limpia y personal o papel descartable. En baños públicos, el papel también puede servir para cerrar la canilla.

¿Cuánto tiempo hay que lavarse las manos?

Uno de los errores más frecuentes es realizar el procedimiento demasiado rápido.

Para una higiene adecuada, se recomienda frotar las manos con jabón durante al menos 20 segundos. El procedimiento completo suele llevar entre 40 y 60 segundos.

Las especialistas propusieron utilizar una canción como referencia para incorporar el hábito.

Durante la entrevista mencionaron el tradicional "Feliz cumpleaños", pero aclararon que puede utilizarse cualquier canción que permita mantener el tiempo necesario de fricción.

Lo fundamental es no limitar el lavado a unos pocos segundos.

Los errores más comunes al lavarse las manos

Entre las equivocaciones que señalaron se encuentran la falta de fricción, el lavado rápido y el olvido de algunas partes de las manos.

Otro error habitual es tocar nuevamente superficies que pueden estar contaminadas inmediatamente después de realizar la higiene.

Alejandra Cruz destacó que el lavado de manos adquirió especial importancia durante la pandemia, cuando se reforzaron las medidas de prevención de infecciones.

Las profesionales recordaron que las manos entran en contacto permanente con objetos de uso compartido, como las barandas de los colectivos, las manijas de las puertas y los teléfonos celulares.

Por eso, una correcta higiene sigue siendo una de las medidas más sencillas para reducir la transmisión de microorganismos.

Cuándo es necesario lavarse las manos

Además de conocer la técnica, es importante saber en qué momentos del día debe realizarse.

Se recomienda especialmente antes de preparar alimentos o comer, después de ir al baño, al regresar de la calle, después de toser o estornudar y antes y después de cuidar a una persona enferma.

También es fundamental lavarse las manos después de manipular basura, limpiar superficies sucias o tocar animales.

Las especialistas insistieron en que incorporar estos cuidados puede ayudar a proteger especialmente a bebés, adultos mayores y personas con defensas bajas.