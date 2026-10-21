La avenida El Éxodo tendrá restricciones de tránsito: cuándo y en qué tramo

La avenida El Éxodo tendrá restricciones de tránsito

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que este jueves 22 de octubre se implementarán restricciones al tránsito vehicular en avenida El Éxodo debido a trabajos de reparación de calzada.

Las modificaciones afectarán la circulación en uno de los sectores de la capital jujeña, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución. Desde la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, detallaron que las tareas se desarrollarán en el tramo comprendido entre las calles Urdininea y Campero.

¿Dónde habrá restricciones de tránsito en avenida El Éxodo? Durante la ejecución de las obras, se aplicarán dos medidas principales en el sector afectado: prohibición de estacionamiento sobre avenida El Éxodo, entre Urdininea y Campero y circulación restringida a media calzada mientras se desarrollen los trabajos de reparación. Estas disposiciones buscan facilitar las tareas de mantenimiento de la calzada y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los conductores que transiten por la zona.

La avenida El Éxodo tendrá restricciones de tránsito Piden atención a los conductores Desde el municipio solicitaron a los automovilistas prestar especial atención a la señalización preventiva que estará dispuesta en el lugar y respetar las indicaciones del personal de tránsito.

Además, recomendaron circular con precaución por el sector intervenido para evitar inconvenientes y contribuir al desarrollo seguro de las obras. Las restricciones están previstas para este jueves 22 de octubre, aunque desde el municipio no se precisó el horario de inicio ni la duración de los trabajos.

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