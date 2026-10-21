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21 de octubre de 2026 - 15:13
Jujuy.

La emotiva historia de Keila: superó una enfermedad y su familia cumple una promesa a la Virgen de Río Blanco

Durante una peregrinación a Río Blanco, una familia jujeña compartió la historia de su hija y la promesa que cumple cada domingo de octubre.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Virgen de Río Blanco

Virgen de Río Blanco

Una familia jujeña llegó al Santuario de Río Blanco para agradecerle a la Virgen por la recuperación de Keila, una joven que atravesó una enfermedad llamada púrpura y que este año recibió el alta médica. Su papá contó la historia durante una entrevista con el programa “Carlín y la Gente”, de Canal 4, y explicó que junto a su esposa prometieron peregrinar todos los domingos de octubre.

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La familia llegó caminando desde las 30 Hectáreas de barrio Alto Comedero, para cumplir con esa promesa. Según relató el padre, la enfermedad apareció el año pasado, cuando habían viajado a Córdoba para una competencia de baile en la que participaba Keila.

La enfermedad de Keila y el tratamiento que recibió

El hombre recordó que comenzaron a preocuparse cuando su hija presentó unas erupciones en las piernas. Al principio pensaron que podía tratarse de una picadura, pero decidieron consultar a un médico. El profesional que atendía habitualmente a Keila los derivó a una especialista del Hospital Materno Infantil, la doctora Vilca, quien finalmente les explicó que se trataba de púrpura.

Durante el tratamiento, la familia necesitó conseguir una ampolla de un medicamento que no estaba disponible en el hospital, por lo que debieron solicitarlo desde Córdoba.

“Y gracias a Dios se dio todo y ya está”, recordó el padre, quien contó que la enfermedad fue diagnosticada el año pasado y que Keila recibió el alta durante 2026.

La promesa que hicieron a la Virgen de Río Blanco

Mientras atravesaban la situación de salud de su hija, los padres decidieron encomendarse a la Virgen de Río Blanco.

Mi señora y yo hicimos una promesa a la Virgencita que íbamos a venir todos los domingos, contó el hombre. Mi señora y yo hicimos una promesa a la Virgencita que íbamos a venir todos los domingos, contó el hombre.

Según explicó, fue su esposa quien tomó la iniciativa de realizar el pedido a la Virgen, mientras que el resto de la familia la acompañó. El padre atribuyó la recuperación de su hija a su fe y expresó: “Gracias a Dios y la Virgen mi hijita se sanó”.

Por eso, durante octubre, la familia peregrina hasta el Santuario para agradecer y cumplir con lo prometido.

El emotivo mensaje de Keila a su papá

Keila también participó de la entrevista y contó que continúa vinculada al baile, una actividad que practica en el instituto de Florencia Fernández. En medio de la conversación, le preguntaron qué quería decirle a su papá después de todo lo que habían atravesado como familia.

Aunque al principio se mostró tímida y respondió que no sabía qué decir, finalmente expresó unas palabras que emocionaron durante la entrevista: “Lo amo”.

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