Abandono en Río Blanco: dejan hasta 10 perros cada fin de semana de peregrinación

El abandono de animales en el camino al Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya continúa siendo motivo de preocupación. Elizabeth Gutiérrez, protectora independiente que lleva adelante la campaña “No soy peregrino, no sé volver a casa” , estima que entre seis y diez perros quedan abandonados durante cada fin de semana de peregrinación.

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Según advirtió, la situación se mantiene respecto de años anteriores, pese a las acciones de concientización. La campaña es impulsada por Gutiérrez junto a su familia y busca evitar que los animales sean dejados en la zona, donde muchos terminan deambulando entre el santuario, las rutas y localidades cercanas.

La protectora explicó que la cantidad de animales que llegan a la zona se repite durante las jornadas de peregrinación. Algunos permanecen en el santuario, mientras que otros se dispersan y siguen a las personas que circulan por el lugar.

“Más o menos yo creería que entre seis a diez tal vez, pero algunos se van por domingo”, señaló Gutiérrez, quien aclaró que algunos perros se alejan, encuentran refugio temporal en casas o instituciones públicas y luego vuelven a desplazarse.

Aunque la cifra es estimativa, la entrevistada remarcó que el problema no muestra una disminución. “No bajaron, siempre lo mismo”, afirmó al comparar la situación actual con la de años anteriores.

Perros que recorren distintas localidades y corren riesgo en la ruta

De acuerdo con el relato de la protectora, algunos animales provienen de San Salvador de Jujuy, Palpalá y Forestal. Otros llegan desde distintos puntos y se desplazan detrás de los peregrinos, sin que necesariamente puedan regresar a sus hogares.

Gutiérrez contó el caso de una perrita que fue hasta una estación de servicio de Alto Comedero y luego regresó a la zona del santuario. También mencionó que algunos animales no se dejan agarrar, lo que dificulta su traslado y reunificación con sus familias.

La principal preocupación es que los perros continúen deambulando por caminos y rutas, expuestos al riesgo de ser atropellados. Si bien la entrevistada dijo que no había visto animales lesionados durante la última jornada, advirtió sobre el peligro al que están expuestos.

Una campaña familiar para recuperar a los animales

Gutiérrez explicó que desarrolla la campaña de manera independiente, con ayuda de su familia. Una de las tareas consiste en identificar a los perros que conoce y que suelen desplazarse por la zona. En algunos casos, les coloca cintas para reconocerlos y facilitar su regreso.

“Yo pongo cinta a los que yo doy a comer, a los que yo sé que se van a ir” “Yo pongo cinta a los que yo doy a comer, a los que yo sé que se van a ir”

Además, junto a su familia, se ubica en el acceso a Palpalá para intentar guiar a los animales hacia esa localidad cuando saben que pertenecen allí.

También difunden imágenes de los perros para tratar de localizar a sus familias. En algunas ocasiones logran identificarlas, aunque las respuestas son diversas: hay personas que aseguran que el animal se escapó de su casa o que siguió a un vecino.

“Ellos son parte de nuestra familia y deben quedarse en la casa”

La protectora señaló que observa perros que circulan con pecheras y otros que se desplazan sueltos. Sin embargo, advirtió que llevarlos con ese elemento no elimina el riesgo de que terminen perdidos o abandonados.

“Tenemos que pensar que ellos son parte de nuestra familia y deben quedarse en la casa”, expresó Gutiérrez, al insistir en la importancia de la tenencia responsable y de evitar que los animales acompañen a los peregrinos sin las medidas necesarias para garantizar su regreso.

La entrevistada también contó que recibió cuestionamientos de algunas personas por intervenir en estas situaciones. Pese a ello, continúa con la campaña para visibilizar el problema y tratar de que los perros regresen a sus hogares.

El abandono persiste pese a los pedidos de concientización

La campaña “No soy peregrino, no sé volver a casa” busca generar conciencia sobre las consecuencias de dejar animales en el camino al santuario. Para Gutiérrez, el hecho de que la cantidad de perros no haya disminuido demuestra que todavía queda mucho trabajo por hacer.

“Por más que sea una campaña de concientización, igual se sigue abandonando” “Por más que sea una campaña de concientización, igual se sigue abandonando” La protectora insistió en que los animales no deben ser dejados en el lugar ni quedar expuestos a los peligros de la ruta. El objetivo es que cada peregrinación se desarrolle sin sumar perros perdidos o abandonados y que quienes tengan animales asuman la responsabilidad de cuidarlos y mantenerlos seguros.