Animales.. Lanzan una campaña para no llevar mascotas a Río Blanco

Piden no llevar mascotas a Río Blanco.

Con el lema "No soy peregrino, no sé volver a casa", se lanzó una campaña en Jujuy para desalentar a las personas de llevar a sus mascotas a las peregrinaciones a la Virgen de Río Blanco. Cada año, decenas de perros son abandonados en la zona, ya que muchas familias los llevan sin tener en cuenta que, una vez en el lugar, los animales suelen perderse y no pueden regresar a sus hogares.