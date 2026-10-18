Río Blanco vivió una emotiva Misa de los Enfermos con una gran convocatoria

La Misa de los Enfermos y las Madres se realizó este domingo 18 de octubre en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya , en Jujuy, en el marco de la tercera peregrinación del calendario de octubre. La jornada reunió a una gran cantidad de fieles que, pese al clima fresco, se acercaron para rezar, agradecer y homenajear a sus madres, incluidas aquellas que fallecieron.

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Desde temprano, familias enteras llegaron al santuario con camperas y ropa de abrigo para participar de las celebraciones religiosas. El frío no impidió que numerosos jujeños se acercaran a compartir una jornada que tiene un significado especial para la comunidad católica de la provincia.

Entre los asistentes hubo personas de distintas edades, familias que mantienen la tradición de visitar a la Virgen y fieles que llegaron para cumplir promesas, agradecer por favores recibidos o pedir por la salud de sus seres queridos.

La celebración también tuvo un sentido particular por coincidir con el Día de la Madre. Para muchos, la visita al santuario representa una oportunidad para compartir la fecha desde la fe, acompañar a sus familias y dedicar una oración a quienes ocupan un lugar importante en sus vidas.

Las madres que siguen presentes en el corazón

Uno de los aspectos más emotivos de la jornada estuvo relacionado con los motivos que llevaron a los fieles hasta Río Blanco. Entre los testimonios, varias personas destacaron que llegan para pedir por todas las madres, incluso por aquellas que ya no están físicamente.

La fecha despierta recuerdos y emociones, especialmente entre quienes perdieron a sus mamás. Para ellos, participar de la misa y acercarse a la Virgen es una manera de homenajearlas, mantener vivo su recuerdo y encontrar un espacio de acompañamiento espiritual.

La celebración se convirtió así en un momento para agradecer por las madres que están presentes y recordar a las que fallecieron. Las oraciones también estuvieron dedicadas a las familias y a las personas que atraviesan situaciones difíciles.

Una tradición que se transmite de generación en generación

Otros testimonios reflejaron la importancia de mantener viva una costumbre familiar. Algunos fieles contaron que visitan el santuario desde que eran pequeños, incluso desde los cuatro años, y que regresar cada año forma parte de sus tradiciones.

Para muchas familias, asistir a Río Blanco durante las celebraciones de octubre es una práctica que se transmite entre padres, hijos y abuelos. Con el paso del tiempo, la visita se convierte en una oportunidad para reunirse, agradecer y renovar la devoción a la patrona de Jujuy.

La presencia de niños, jóvenes y adultos mayores mostró cómo esta tradición continúa vigente y conserva un lugar importante en la vida religiosa y cultural de la provincia.

Una misa dedicada a los enfermos y sus familias

La celebración también estuvo centrada en las personas que atraviesan problemas de salud y en sus seres queridos. La Misa de los Enfermos ofreció un espacio de oración por quienes necesitan acompañamiento, fortaleza y esperanza durante momentos complejos.

Las intenciones incluyeron a pacientes, familiares y personas que no pudieron acercarse al santuario. En una fecha marcada por los encuentros familiares, la celebración reunió pedidos relacionados con la salud, el bienestar y la unión de los hogares.

Durante el domingo se programaron seis misas en distintos horarios, además del rezo del Santo Rosario, para que los fieles pudieran participar de las actividades religiosas a lo largo de la jornada.

La imagen de la Virgen llegó al santuario

La imagen de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya llegó al santuario durante la mañana, donde fue recibida en el marco de las actividades previstas para este domingo.

A diferencia de otras jornadas, la imagen salió desde la Iglesia Catedral de San Salvador de Jujuy en una camioneta a las 7, según lo informado previamente por el obispo César Daniel Fernández.

La jornada continuó con las celebraciones previstas y la participación de los fieles que se acercaron para acompañar a la patrona de Jujuy en una fecha especial para la comunidad.

Canal 4 transmitió la celebración en vivo

Quienes no pudieron llegar hasta el santuario tuvieron la posibilidad de seguir la Misa de los Enfermos y las Madres a través de Canal 4 de Jujuy.

La transmisión permitió que personas enfermas, adultos mayores y familias que permanecieron en sus hogares acompañaran la celebración a la distancia.

La jornada dejó como protagonistas a los fieles y sus historias: quienes llegan desde hace décadas, quienes mantienen una tradición familiar y quienes encuentran en la Virgen un espacio para agradecer, pedir por la salud y recordar con cariño a las madres que ya no están.