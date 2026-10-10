Río Blanco: las familias protagonizarán este domingo la segunda peregrinación

Este domingo se realizará la segunda peregrinación al Santuario de Río Blanco, con la participación de familias jujeñas y comunidades de distintas parroquias de la diócesis.
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Este domingo 11 de octubre, familias de toda la provincia peregrinarán a Río Blanco. Habrá misas durante toda la jornada y recomendaciones para los fieles.
Este domingo se realizará la segunda peregrinación al Santuario de Río Blanco, con la participación de familias jujeñas y comunidades de distintas parroquias de la diócesis.
La jornada forma parte del calendario de peregrinaciones que convoca cada año a miles de fieles para expresar su devoción a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.
Durante la jornada habrá seis celebraciones religiosas, distribuidas entre el campito y el templo del santuario.
El cronograma previsto es el siguiente:
7: misa en el campito.
8:30: misa en el campito, con la llegada de la imagen peregrina desde la Catedral de San Salvador de Jujuy.
10:30: misa en el templo.
12: misa en el templo.
18: misa en el templo.
19:30: última misa del día, en el templo.
Además, el rezo del Santo Rosario se realizará a las 6:30 y a las 19.
Desde la organización aconsejaron llevar suficiente agua para mantenerse hidratados, protección para el sol, paraguas y una silla o asiento plegable para descansar durante la jornada.
También solicitaron prestar especial atención a niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, ya que la caminata y las condiciones climáticas pueden representar un esfuerzo adicional.
Otra de las recomendaciones es evitar llevar perros durante la peregrinación y las celebraciones religiosas.
La concentración de una gran cantidad de personas, las caminatas prolongadas y el calor pueden provocar estrés en los animales, además de favorecer escapes o accidentes. Por eso, se aconseja dejar a las mascotas en sus hogares y no exponerlas a estas condiciones.
La convocatoria invita a las familias de toda la provincia a participar de una nueva jornada de fe y encuentro comunitario en Río Blanco.
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