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10 de octubre de 2026 - 19:03
Jujuy.

Río Blanco: las familias protagonizarán este domingo la segunda peregrinación

Este domingo 11 de octubre, familias de toda la provincia peregrinarán a Río Blanco. Habrá misas durante toda la jornada y recomendaciones para los fieles.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Peregrinación en Río Blanco

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La jornada forma parte del calendario de peregrinaciones que convoca cada año a miles de fieles para expresar su devoción a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.

Horarios de las misas y del Santo Rosario

Durante la jornada habrá seis celebraciones religiosas, distribuidas entre el campito y el templo del santuario.

El cronograma previsto es el siguiente:

  • 7: misa en el campito.

  • 8:30: misa en el campito, con la llegada de la imagen peregrina desde la Catedral de San Salvador de Jujuy.

  • 10:30: misa en el templo.

  • 12: misa en el templo.

  • 18: misa en el templo.

  • 19:30: última misa del día, en el templo.

Además, el rezo del Santo Rosario se realizará a las 6:30 y a las 19.

Recomendaciones para quienes peregrinen

Desde la organización aconsejaron llevar suficiente agua para mantenerse hidratados, protección para el sol, paraguas y una silla o asiento plegable para descansar durante la jornada.

También solicitaron prestar especial atención a niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, ya que la caminata y las condiciones climáticas pueden representar un esfuerzo adicional.

Piden no llevar perros al santuario

Otra de las recomendaciones es evitar llevar perros durante la peregrinación y las celebraciones religiosas.

La concentración de una gran cantidad de personas, las caminatas prolongadas y el calor pueden provocar estrés en los animales, además de favorecer escapes o accidentes. Por eso, se aconseja dejar a las mascotas en sus hogares y no exponerlas a estas condiciones.

La convocatoria invita a las familias de toda la provincia a participar de una nueva jornada de fe y encuentro comunitario en Río Blanco.

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